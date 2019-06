Rendsburg : Briefträger wechseln die Adresse

Ein neuer Zustellstützpunkt an der Büsumer Straße: Die Deutsche Post zieht im Sommer vom Bahnhof in den Rendsburger Norden um.

von Frank Höfer

30. Juni 2019, 15:36 Uhr

Rendsburg | Die Rendsburger Post bekommt eine andere Heimatadresse. Im Norden der Stadt entsteht ein neuer Zustellstützpunkt. Der Gebäudekomplex an der Büsumer Straße 56 soll in diesem Sommer fertiggestellt werden. Einweihung ist voraussichtlich im August. Kernstück ist eine 1800 Quadratmeter große Halle. Das Grundstück im Gewerbegebiet nördlich von Seemühlen-Nord ist etwa 7000 Quadratmeter groß.

Bauherr ist nach Angaben von Postsprecher Jens-Uwe Hogardt ein Unternehmer aus Dänemark. Die Deutschen Post miete sich langfristig an der Büsumer Straße ein. Bislang befindet sich der zentrale Zustellstützpunkt für Rendsburg und Umgebung in der Nähe des Bahnhofs. Von dort aus werden die Städte Rendsburg und Büdelsdorf sowie die Gemeinden Rickert, Borgstedt, Schacht-Audorf, Osterrönfeld, Westerrönfeld, Jevenstedt, Schülp b. Rendsburg und Rade b. Rendsburg mit Paketen und Briefen versorgt.

Viel Platz ist auf dem Grundstück „Am Bahnhof 10“ aber nicht. Das Verteilzentrum liegt am Ende einer Sackgasse, umgeben von einem Möbelhaus, dem Parkdeck neben der Feuerwache und Bahngleisen. Spätestens wenn die Feuerwache nach hinten hin erweitert wird, wie von der Politik beschlossen, wird sich das Raumangebot weiter verschlechtern. Vor allem die großen DHL-Laster, die die Sendungen zu den Zustellstützpunkten im Norden bringen, benötigen eine gewisse Fläche zum Rangieren.

An der Büsumer Straße ist dieser Platz vorhanden. Außerdem liegt die Bundesstraße 77 ganz in der Nähe. Die Auffahrt in der Nähe des „Hagebau“-Baumarktes ist in wenigen Minuten zu erreichen. Durch den Umzug an die Büsumer Straße ändert sich nach Angaben des Postsprechers auch der Einzugsbereich. Fockbek, das bislang über einen eigenen Zustellstützpunkt verfügt, soll mittelfristig von der Büsumer Straße aus bedient werden. Nach Angaben des Postsprechers werden 70 bis 80 Mitarbeiter an der Basis für die Briefträger arbeiten. Sie sind dann für 56 Zustellbezirke zuständig. Ein Zustellbezirk bedeutet laut Hogardt einen Arbeitstag pro Postbote oder Paketzusteller.

Außerdem werden etwa 50 Lieferwagen und mehrere Lastenräder mit Elektroantrieb dauerhaft an der Büsumer Straße stationiert.