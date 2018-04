Taubenzucht in Rade : Brieftauben – die Leichtathleten der Lüfte

Hintergründe: Historie und Fakten Mit Noah und der ausgesandten Taube, die einen Ölzweig als Zeichen für das Ende der Sintflut brachte, beginnt die Geschichte der Taube als Nachrichtenübermittlerin.

In Ägypten existierten um 2500 v. Chr. Botentaubenschläge, um herannahende Feinde schnell dem Heer im Hinterland melden zu können.

Die Praxis der Botentauben gelangte im 5. Jahrhundert v. Chr. nach Europa.

Für das militärische Nachrichtenwesen hatten Brieftauben in den Weltkriegen eine große Bedeutung. Die (abhörsicheren) Tiere wurden zu hunderttausenden eingesetzt.

Die Schweizer Armee züchtete bis in die 1990er-Jahre die „selbstreproduzierenden Kleinflugkörper auf biologischer Basis mit fest programmierter automatischer Rückkehr aus beliebigen Richtungen und Distanzen“ (so das offizielle Merkblatt).

Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter ist die Dachorganisation des Brieftaubensports in Deutschland. 1884 gegründet, hat er heute 35000 Mitglieder. Sitz ist Essen.