Fussball-Landesliga Schleswig : Brekendorf/Borgstedt leistet sich Pleite beim Schlusslicht

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Brekendorf/Borgstedt verlieren beim Tabellenletzten SG Rieseby/Waabs mit 2:3.

von mey

21. Mai 2019, 14:13 Uhr

Rendsburg | Einen Ausflug zum Vergessen legten die Landesliga-Fußballerinnen der SG Brekendorf/Borgstedt (BreBo) mit 2:3 beim Schlusslicht SG Rieseby/Waabs (RieWa) hin. Die Fußballerinnen des TuS Rotenhof haben indes den Siegeszug des TuRa Meldorf II gestoppt. Mit einem 1:0 zwang der heimische Tabellensechste die Dithmarscherinnen in den Knie, die nach der Winterpause eine beeindruckende Bilanz von sieben Siegen in Folge vorzuweisen hatten.

TuS Rotenhof – TuRa Meldorf II 1:0 (0:0)

„Wir waren nicht die bessere, aber die torgefährliche Mannschaft“, sagte Rotenhofs Trainer Hauke Jensen. Zur Matchwinnerin avancierte Inga Claussen. Die Torjägerin vollendete eine feine Einzelaktion und erzielte mit ihrem 19. Saisontreffer das Tor des Tages (88.). Nur gut, dass sie erfolgreich abgeschlossen hatte, denn in der Mitte hatte Maike Koplin völlig frei gestanden. Doch Claussen wollte unbedingt den Torerfolg, hatte sie doch in der 53. Minute aus sechs Metern einen Hochkaräter ausgelassen. In der stärksten TuS-Phase vergaben auch Selina Thode (50.) und Kerstin Bartz (52.) aussichtsreich.

Nach diesen vergebenen Torchancen kam nach Aussage Jensens ein „Bruch“ ins Spiel. Doch die Meldorferinnen bissen sich an der von Madlen Krambeck herausragend organisierten TuS-Abwehr die Zähne aus. „Madlen hat in ihrem letzten Spiel vor ihrem sportlichen Ruhestand ihr bestes Spiel abgeliefert“, lobte Jensen seine Abwehrchefin.



Tor: 1:0 Inga Claussen (88.).

SG RieWa – SG BreBo 3:2 (2:1)

Nach dem bitteren 3:4 gegen Neuenbrook/Rethwisch am vergangenen Donnerstag – ein 0:3 wurde noch ausgeglichen, ehe der Gast in der 89. Minute auf 4:3 stellte – kassierte BreBo beim Schlusslicht eine unnötige Pleite. „Spielerisch war das überhaupt nichts, aber das hatte sich schon gegen Rethwisch abgezeichnet. Wir müssen die Schuld bei uns suchen, dass wir beim Letzten verloren haben“, monierte Trainer Ingo Awe und spielte auf den umstrittenen Strafstoß an, den RieWa zum zwischenzeitlichen 3:1 (66.) nutzte. Vielmehr als über die dürftige Leistung machte sich Awe um den Gesundheitszustand von Nadine und Finja Schnaars Sorgen: „Beide sind rüde gefoult worden und mussten ins Krankenhaus.“ Nadine klagte über Rückenschmerzen, Finja musste mit einer Schulter/Arm-Blessur raus.

Nach einem schnellen 0:2-Rückstand und dem zweifelhaften Elfmeter schaffte zweimal Doppeltorschützin Janina Blessmann für ihre Elf den Anschluss, doch der verdiente Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Awe: „Wir hatten fünf bis sieben gute Chancen. Dreimal sind wir alleine aufs RieWa-Tor zugelaufen. Wichtig ist aber, dass meine Spielerinnen nicht ernsthaft verletzt sind.“

Tore: 1:0 Sänger (3.), 2:0 Schülldorf (7.), 2:1 Blessmann (35.), 3:1 Holling (66., FE), 3:2 Blessmann (72.).