Rendsburg-Eckernförde : Brandstiftung? Scheune niedergebrannt

vergrößern 1 von 1 Foto: Becker 1 von 1

von Horst Becker

erstellt am 03.Nov.2017 | 10:53 Uhr

Am Montagabend brannte in Alt Duvenstedt in der Straße „Wallberg“ eine Scheune, in der 300 Strohballen lagerten. Um 20.04 Uhr wurden die Feuerwehren Alt Duvenstedt, Owschlag und Norby alarmiert. Gegen 21 Uhr wurde die Rendsburger Wehr zur Unterstützung angefordert, später noch die Feuerwehr Fockbek.

„Bereits auf der Anfahrt sah man von Rendsburg aus die Rauchentwicklung“, sagt Jens Schnittka, stellvertretender Rendsburger Wehrführer. Über 400 und 600 Meter Wasserverbindungen mussten aufgebaut werden, um den Brand zu bekämpfen. Das Hauptaugenmerk legten die 70 Einsatzkräfte darauf, ein Übergreifen der Flammen auf einen Kälberstall mit 25 Tieren und einen Stall mit 100 Milchkühen zu verhindern. Auch das nahe liegende Wohnhaus wurde erfolgreich geschützt. Den Brand hatte die Ehefrau des Landwirts bemerkt, als sie um 20.03 Uhr aus Rendsburg nach Hause zurückkehrte.

Gegenüber der Landeszeitung äußerte der Vater des Landwirts die Vermutung, dass das Feuer durch Brandstiftung gelegt worden sei. Seine Begründung: In der Scheune habe es keinen Strom gegeben und somit auch keine Möglichkeit eines technischen Defekts. Das Stroh sei seit August dort gelagert gewesen und damit trocken, was eine Selbstentzündung ausschließe. Personen und Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die 20 mal 30 Meter große Scheune war nicht zu retten. Der Einsatz war gegen 6 Uhr beendet.