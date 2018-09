Feuerwehreinsatz in Rendsburg : Brandserie geht weiter

Beim Einkaufszentrum Eiderpark in der Friedrichstädter Straße brannte am Mittwochnachmittag ein Container aus.

von alj

27. September 2018, 13:14 Uhr

Rendsburg | Auf der Rückseite des Einkaufszentrums „Eiderpark“ an der Friedrichstädter Straße brannte Mittwochnachmittag ein Papiercontainer. Die Freiwillige Feuerwehr rückte gegen 15.20 Uhr aus. Der stellvertretende Wehrführer Jens Schnittka teilte auf Anfrage mit, dass die Feuerwehrleute die Pappe mit einem Radlader aus dem Pressmüllcontainer holen mussten, um die Flammen zu löschen.

Während der vergangenen Wochen rückte die Feuerwehr wiederholt zu Bränden aus. Am Sonntag stand ein Carport im Stadtteil Rotenhof in Flammen (wir berichteten). Am 29.August brannten im Stadtteil Kronwerk Gelbe Säcke und ein Papiercontainer. In der Nacht zum 16. September löschte die Feuerwehr drei Müllbehälter für Altpapier in Hoheluft. Am 18. September brannte ein Container im selben Stadtteil.