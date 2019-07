Osterstedt : Brand in Mehrfamilienhaus: Ursache bisher unklar

Die Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit.

In Osterstedt ist am Sonnabend um kurz vor 5 Uhr Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Ursache des Brandes im zweiten Obergeschoss ist nach Angaben der Polizei unklar. Die Bewohner im Alter von 22 und 52 Jahren wachten durch den Rauchmelder auf und brachten sich sowie ihre Nachbarn in Sicherheit. Die Kripo ermittelt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150.000 Euro.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?