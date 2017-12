Rendsburg : Brand im Hochhaus: 30 Menschen evakuiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Becker 1 von 1

von dj

erstellt am 15.Dez.2017 | 11:26 Uhr

Aus einer Wohnung eines Hochhauses in der Pastor-Schröder-Straße drang heute morgen kurz nach 7 Uhr Rauch, beim Eintreffen der Feuerwehr konnte man nur noch mit Atemschutzgeräten ins Treppenhaus vordringen. Die Feuerwehren Rendsburg und Büdelsdorf retteten vier Menschen über eine Drehleiter aus dem achtstöckigen Gebäude. Zwei Bewohner kamen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen war eine Waschmaschine in Brand geraten. Insgesamt leben 70 Menschen in dem Hochhaus. 30 von ihnen wurden vorübergehend in einem Nachbargebäude der Lebenshilfe betreut.