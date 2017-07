Feuerwehr : Brand am Dach des „Dänischen Bettenlagers“

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

Knapp 80 Feuerwehrleute aus fünf Gemeinden waren gestern Abend im Einsatz, um einen Brand am Hohenwestedter Marktplatz zu bekämpfen. Der Dachstuhl über der Laderampe des „Dänischen Bettenlagers“ stand in Flammen, als die Einsatzkräfte dort um kurz nach 19 Uhr eintrafen. Hohenwestedts Wehrführer Thorsten Müller hatte vorsorglich die Nachbarwehren Tappendorf-Rade, Nindorf und Grauel mitalarmiert. Gegen 20 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Nach Müllers Einschätzung war das Feuer an einem Holzpalettenstapel an der Lagerrampe ausgebrochen. Brandstiftung sei nicht auszuschließen, meinte Ina Kühl von der Polizeizentralstation Hohenwestedt.

von khl

erstellt am 03.Jul.2017 | 10:55 Uhr