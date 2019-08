Boßeln für alle in Alt Duvenstedt

von her

20. August 2019, 14:38 Uhr

Alt Duvenstedt | Das vom CDU-Ortsverband Alt Duvenstedt veranstaltete Boßeln ist seit mehr als 25 Jahren fester Bestandteil des Dorflebens. In diesem Jahr findet es am Sonntag, 1. September, in Alt Duvenstedt auf dem Mehrgenerationenplatz vor der Turnhalle statt. Neben dem sportlichen Ehrgeiz stehen Spaß und Miteinander im Vordergrund. Vereine, aber auch Familien und Einzelpersonen können in Mannschaften teilnehmen. Für das leibliche Wohl wird es Erbsensuppe, ein Kuchenbuffet und zusätzlich frische Crêpes geben. Die Teilnehmer können sich ab 9.30 Uhr anmelden, Beginn ist um 10 Uhr.