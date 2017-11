Rendsburg-Neuwerk : Bomben-Experten stoßen auf Bunker

vergrößern 1 von 1 Foto: becker 1 von 1

Nach wochenlanger Suche gibt es jetzt Gewissheit: Im Untergrund an der Ecke Kirchenstraße/Königinstraße in Neuwerk befindet sich kein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach einer weiteren Bodensondierung durch den Kampfmittelräumdienst gestern gab Polizeisprecher Sönke Hinrichs auf Anfrage der Landeszeitung Entwarnung: „Ein Blindgänger wurde nicht gefunden. Dafür wurde jedoch ein Bunker gefunden, der wieder zugeschüttet wurde bzw. werden soll.“

Damit scheinen sich die Angaben eines Zeitzeugen aus dem Stadtteil zu bestätigen (wir berichteten). Der 78-jährige Horst Wischke hatte zu Beginn der Arbeiten Anfang des Monats die Vermutung geäußert, unter dem Gelände des inzwischen abgebauten Spielplatzes könne sich ein Bunker befinden. Er erinnerte sich, wie er einst als kleines Kind mit seiner Familie darin Schutz suchte. Ein anderer Anwohner berichtete, er habe in seiner Kinderzeit häufig in einem Bunker an der Christkirche gespielt.

Letzte Sicherheit sollte der zweite Einsatz des Kampfmittelräumdienstes der Polizei gestern von 8.30 bis 11 Uhr bringen. Bei einer ersten oberflächlichen Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg vor rund drei Wochen waren vier auffällige Stellen ausgemacht worden. Recherchegrundlage waren unter anderem Vorher-/Nachherfotos, die die Briten bei ihren Luftangriffen von den Zielen gemacht haben. Spezialisten des Landeskriminalamtes in Kiel können auf den Bildern in akribischer Feinarbeit zwischen den Trümmern Nadelstich-ähnliche, winzige Punkte aufspüren. Diese bieten einen ersten Ansatzpunkt dafür, dass sich dort möglicherweise eine explosive Hinterlassenschaft befindet. Mit Hilfe modernster Computersoftware wird das Luftbild in Fotos von der heutigen Lage eingepasst. Ein Sondiertrupp sieht dann vor Ort genauer nach – und kann meistens doch Entwarnung geben. So wie jetzt an der Christkirche.

Mit einem Bagger trug Hauke Seib gestern das Erdreich bis in einen Meter Tiefe ab. Der Sondierer Alexander Matera untersuchte die Erde in den ausgehobenen Löchern mit einem Eisendetektor, ohne auf einen Blindgänger zu stoßen. Auf ein Hindernis stieß er dennoch. „Wir haben einen Bunker entdeckt“, meldete er.

Der Anfangsverdacht, dass unter dem Spielplatz „Kirchenstraße“ ein unbekanntes Objekt liegen könnte, war der Verwaltung seit dreieinhalb Jahren bekannt. Im Januar 2014 kam im nordrhein-westfälischen Euskirchen ein Bauarbeiter durch die Explosion einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ums Leben. Daraufhin meldete sich im Rathaus ein ehemaliger Bewohner der Löwenstraße. Er meinte, sich erinnern zu können, dass im Zweiten Weltkrieg eine Fliegerbombe neben der Christkirche eingeschlagen war, ohne zu detonieren.

Erst in diesem Herbst entschloss man sich jedoch, den Spielplatz vorsichtshalber zu sperren und der Sache – buchstäblich – auf den Grund zu gehen. Was mit dem jetzt entdeckten Bunker passieren soll, steht noch nicht fest.