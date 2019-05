Polizei hat Flammen ausgetreten.

Ein etwa zehn Meter langer Streifen einer Böschung in Mastbrook hat am Montag gegen 20.30 Uhr gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte die Polizei die Flammen auf den Heitmann’schen Koppeln in der Nähe der Stargarder Straße austreten. Die Brandursache ist unklar.