Osterrönfeld : Bögl-Werk in der Flaute – Kurzarbeit

Osterrönfeld | Eine Gesetzesänderung bei der Förderung erneuerbarer Energien hat negative Folgen für den Wirtschaftsstandort Osterrönfeld. Der Baukonzern Bögl, mit Abstand größter Kunde des Schwerlasthafens Rendsburg Port, will die Produktion von Windkrafttürmen ab dem Herbst drosseln und kündigt Kurzarbeit an. „Der gesamte Standort ist betroffen“, sagt Sprecherin Nancy Fürst. Derzeit arbeiten etwa 200 Mitarbeiter in Osterrönfeld. Bisher lag die Jahresproduktion in dem vor drei Jahren eröffneten Werk bei 180 Türmen. Demnächst dürften es deutlich weniger sein. Zahlen nennt der Betonelementebauer nicht. „Es ist jedoch aktuell kein Abbau der Arbeitsplätze am Standort geplant“, versichert Fürst.

Ausgangspunkt der Krise ist ein Systemwechsel bei der Planung von Windenergieanlagen. Zu Jahresbeginn wurden die Festpreisvergütungen per Gesetz durch Ausschreibungen ersetzt. So sollen die explodierenden Kosten der Umlage aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eingedämmt werden. Um Bürgergesellschaften von lokalen Privatleuten verstärkt an der Energiewende zu beteiligen, werden sie in den Ausschreibungen bevorzugt. Beispielsweise bekommen sie wesentlich mehr Zeit für die Umsetzung der Projekte, konkret 54 statt 30 Monate. Folge: Investoren warten ab, eine ganze Branche steckt in der Flaute. Bei Bögl brechen die Auftragszahlen ein. „Durch die Veränderung der Ausschreibungen mit dem EEG 2017 und der Verzerrung der Marktrahmenbedingungen kommt es 2018 zu einem maßgeblichen Einbruch der zu realisierenden Windkraftstandorte“, heißt es aus der Bögl-Zentrale in Neumarkt/Bayern. „Sollten die neu geschaffenen Rahmenbedingungen nicht schnellstmöglich durch die Politik wieder korrigiert werden, sehen wir eine nachhaltige Schwächung des Innovationsstandorts Deutschland im Bereich der erneuerbaren Energien und eine Gefährdung der zukünftigen Ausbauziele in Deutschland.“ Das Werk Osterrönfeld werde aber weiterhin Betonelemente für hybride Windkrafttürme produzieren. Kommendes Jahr sollen verstärkt angrenzende europäische Länder beliefert werden. Bögl-Sprecherin Nancy Fürst kündigt an: „Entsprechend passen wir unsere Produktionsleistung an den Bedarf in Deutschland und den weiteren Zielmärkten in der EU an.“

Im Umfeld des Schwerlasthafens hofft man unterdessen, dass der Großkunde mittelfristig wieder in die Spur finden wird. „Diese Delle müssen wir überstehen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt. 2019/2020 wird sich das wieder gerade ziehen“, ist Bernd Sienknecht, der Bürgermeister von Osterrönfeld, überzeugt. Die Gemeinde ist zu einem Drittel am Rendsburg Port beteiligt. Die anderen Anteilseigner sind zu gleichen Teilen Rendsburg und der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Auch Kai Lass, Geschäftsführer des Hafeneigners Rendsburg Port Authority, spricht von einer „Delle“. Wann es wieder aufwärts geht, vermag aber auch er nicht abzuschätzen. „Wir können noch nicht sagen, was auf den Hafen zukommt.“ Im vergangenen Jahr betrug der Umschlag 160.000 Tonnen, 220 Schiffe wurden abgefertigt. Der Anteil von Bögl an der Gesamtmenge lag bei über 50 Prozent, berichtet Lass.

Rendsburgs Bürgermeister Pierre Gilgenast weiß ebenfalls noch nicht, was im kommenden Jahr am Port passieren wird. „Wir bedauern, dass durch die Gesetzesänderung auf Bundesebene Nachteile für die hiesige Wirtschaft entstehen.“ Er persönlich habe im Wirtschaftsministerium in Kiel darum gebeten, sich mit der Bögl-Unternehmensleitung in Verbindung zu sehen. Minister Bernd Buchholz (FDP) bestätigt unserer Zeitung, man stehe mit Bögl in regelmäßigem Austausch. Buchholz: „Mir wurde vom Unternehmen versichert, dass der Standort Osterrönfeld nicht in Frage gestellt wird.“

von Frank Höfer

erstellt am 31.Aug.2017 | 18:13 Uhr