von Helma Piper

22. Januar 2019, 10:31 Uhr

Der DRK-Ortsverein Bovenau lädt zum Blutspenden am Dienstag, 5. Februar, 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr in das Bürgerzentrum „Uns Huus“, An der Kirche 24, ein. Zur Stärkung werden Schnitzel und Kartoffelsalat angeboten.