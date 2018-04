Messerattacke : Blutiger Familienstreit in Rendsburg – 22-Jährige verletzt

Ein Mann soll versucht haben, seiner Ehefrau die Kehle durchzuschneiden. Sie rettete sich verletzt auf die Straße.

von Frank Höfer

13. April 2018, 12:00 Uhr

Rendsburg | Keine 24 Stunden nach dem schockierenden Messerangriff am Hamburger Jungfernstieg hat sich in Rendsburg offenbar eine ähnliche Tat ereignet. Ein 27-jähriger Syrer soll nach Informationen des sh:z versucht haben, seiner schlafenden Ehefrau mit einem Küchenmesser die Kehle durchzuschneiden. Die 22-Jährige rettete sich verletzt auf die Straße, wo ihr Passanten zur Hilfe kamen und die Polizei alarmierten. Zwei kleine Kinder blieben in der Wohnung zurück. Sie wurden nicht verletzt und befinden sich jetzt in der Obhut des Jugendamtes.

Der Fall ereignete sich am Freitag kurz nach Mitternacht im Rendsburger Stadtteil Kronwerk. Der 27-Jährige habe seiner Ehefrau Stich- und Schnittverletzungen zugefügt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel, Axel Bieler. Die 22-Jährige kam ins Krankenhaus, sie soll aber nicht in Lebensgefahr sein.

Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Gegen ihn will die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragen. Zur Nationalität von Opfer und Täter machte Bieler keine Angaben. Über die genauen Hintergründe der Bluttat ist noch nichts bekannt.

Die Bluttat in Hamburg sorgte am Donnerstagmorgen für Entsetzen. Der 33 Jahre alte Tatverdächtige aus dem westafrikanischen Niger soll seine kleine Tochter und seine Ex-Frau mit einem Messer tödlich verletzt haben – vor den Augen zahlreicher Fahrgäste am Bahnhof Jungfernstieg.

