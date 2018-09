Blühwiesen sind eine „Supersache“

Gemeinderat beschließt Artenschutzprojekt / Freibad-Abriss im März 2019

von Helma Piper

26. September 2018, 11:36 Uhr

Mit Wildblumenwiesen wollen die Hohenwestedter Kommunalpolitiker den Artenschutz und die Artenvielfalt auf ihrem Gemeindegebiet fördern. Sowohl die FDP- als auch die SPD-Fraktion legten in der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend Anträge vor, in denen sie Begrünungsmaßnahmen à la „Schleswig-Holstein blüht auf“ forderten.

Die FDP wünschte sich eine „Kooperation mit den örtlichen Schulen bezüglich der Erstanlage der Wildblütenwiesen sowie der Herstellung und Errichtung von Insektenhotels.“ Die SPD hatte sich bereits geeignete Flächen zur Umwandlung in Wildblühwiesen ausgeguckt: drei Grasareale in der Nähe des Wasserwerks, eine Brachfläche an der B 430 und eine Grasfläche beim Freibad. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, einen Arbeitskreis zum Thema Artenschutz zu bilden, der die Zusammenarbeit mit dem gemeindlichen Bauhof, den Schulen und den örtlichen Imkern koordinieren soll. Im Frühjahr soll mit der Anlage der Wildblumenwiesen gestartet werden.

„Das ist eine Supersache!“, befand Bürgervorsteher Carsten Wiele, „das ist ein guter Beitrag der Gemeinde Hohenwestedt zum Naturschutz.“ „Es steht Hohenwestedt gut an, sich an der ‚Schleswig-Holstein blüht auf‘-Aktion zu beteiligen“, sagte Udo Ahlf, der zu Beginn der Sitzung als 2. stellvertretender Bürgermeister vereidigt worden war.

Die kostenintensivste Entscheidung der Gemeindevertreter war der Startschuss zur Neugestaltung der Außenanlagen an der Feuerwache. Mit 402 000 Euro werden die Bau- und Planungsarbeiten zur Verbesserung der Parkplatzsituation für die Feuerwehrleute veranschlagt. Finanzausschuss-Chef Werner Butenschön diagnostizierte eine „Kostenexplosion in Höhe von 100 000 Euro“, konnte aber auch keine substanziellen Einsparungsmöglichkeiten aufzeigen.

Mit 36 300 Euro schlagen die Sanierungsarbeiten an mehreren Fußgängerüberwegen zu Buche, welche der Gemeinderat auf Antrag der FDP beschloss. Drei bislang mit Kleinmosaik-Steinen gepflasterte Zebrastreifen in der Wilhelmstraße, in der Friedrichstraße und in der Barmstraße sollen asphaltiert werden, und der Fußgängerüberweg auf dem Marktplatz zwischen Edeka und Aldi soll instandgesetzt werden. Mit 22 000 Euro will die Gemeinde im kommenden Jahr dem MTSV Hohenwestedt bei der Bezahlung des noch zu findenden neuen Sportlehrers unter die Arme greifen, mit 14 000 Euro den „Igel“-Gruppenraum der Kita auf Vordermann bringen, mit 6100 Euro die Gebäudeunterhaltung des Heimatmuseums unterstützen und mit 3100 Euro die Weiterentwicklung der Bücherei fördern.

Auf Antrag der SPD beschlossen die Kommunalpolitiker, für die Rektor-Wurr-Straße und für die Straße „Am Park“ Tempo 30 zu beantragen. Die Forderung der Genossen, auch in einem Teil der Parkstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h einzuführen, wurde von CDU und FDP abgeschmettert.

Gemeindewerke-Geschäftsführer Kay Fischer teilte mit, dass man im Februar oder März 2019 mit dem Abriss des Freibads Ludwigslust beginnen wolle. Die Umgestaltung der Badeanstalt ist das erste Großprojekt im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden, überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“, in das die Hohenwestedter 2011 aufgenommen wurden. 2019 soll der Neubau so weit wie möglich vorangetrieben werden, damit man den Zeitplan einhalten kann, den Bürgermeister Jan Butenschön in seinem Bericht zum Auftakt der Sitzung bekannt gab: „Wir wollen Anfang Mai 2020 pünktlich zum Saisonbeginn mit unserem neuen Freibad an den Start gehen.“