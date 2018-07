von Helma Piper

Die Küken in der größten Storchenkolonie Schleswig-Holsteins sind schon groß, und in den Nestern auf den Dächern Bergenhusens wird es langsam eng. Die „Kleinen“ unternehmen erste Flugversuche und lassen sich nun sehr gut beobachten. Das Michael-Otto-Institut im Naturschutzbund lädt am Sonntag, 15.Juli, zu einem Dorfrundgang mit dem Storchenbetreuer Nordfrieslands ein. Ab 14 Uhr können die Teilnehmer bei einem zweistündigen Spaziergang, ausgerüstet mit entsprechender Optik, einen Blick in die Kinderstube der Weißstörche werfen.

Treffpunkt ist das Michael-Otto-Institut im Nabu, Goosstroot 1, Bergenhusen. Für Erwachsene kostet die Führung fünf Euro und für Kinder 2,50 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 04885 / 570.