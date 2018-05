Blech-Bienen und Blumen zum Jubiläum

Erlenhof-Werkstätten vor fünf Jahrzehnten eröffnet

06. Mai 2018

Seit 50 Jahren ist der Erlenhof in Aukrug-Innien eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das im Jahre 1900 gegründete Frauenheim Innien wurde 1968 in eine Werkstatteinrichtung zunächst für Frauen mit Behinderung umfunktioniert. Anlässlich des Jubiläums fiel der Frühlingsmarkt auf dem Erlenhof diesmal etwas größer aus, denn erstmals waren auch die Werkstätten aus Hohenwestedt, Heide, Segeberg und Flintbek mit eigenen Ständen vertreten. Außerdem war ein ganzer Ausstellungsraum für eine Fotoschau zum Thema „50 Jahre Erlenhof“ reserviert.

Als der Erlenhof am 1. April 1968 aus dem Frauenheim Innien hervorging, startete man mit 25 Beschäftigten und einer Handvoll Betreuern. 50 Jahre später sind es 275 Beschäftigte mit Behinderung und 200 Mitarbeiter, die den Erlenhof zu einem der größten Arbeitgeber in der Region machen. „Wir haben gar nicht das Anliegen, uns zu vergrößern“, betont Einrichtungsleiter Volker Zimmermann, „das Wichtigste ist für uns, für die behinderten Menschen da zu sein, sie wertzuschätzen und sie bestmöglich in die Arbeitswelt und den sozialen Raum zu integrieren.“

Die Amtszeit von Zimmermann, der den Chefposten auf dem Erlenhof 1991 antrat, war von vielen Bauprojekten und Investitionen geprägt: 1992/93 wurde die Werkstatt erweitert, 2007 ein neues Gebäude für die Näherei gebaut und eine Seniorenwohnanlage mit 40 Plätzen eingeweiht, 2015 ein großes Gewächshaus aus Gnutz erworben, 2016 eine Gerätehalle gebaut und eine zweite Seniorenwohnanlage eröffnet und 2017 die Wäscherei erweitert. In den vergangenen drei Jahren ist es gelungen, für 40 Beschäftigte Arbeitsplätze außerhalb des Erlenhofs zu finden. „Wir entwickeln uns ständig weiter und gucken immer, wie wir den behinderten Menschen ein so selbstständig wie mögliches Arbeiten und Wohnen bieten können“, erklärt Zimmermann.

Beim Frühlingsmarkt waren Eisbegonien, Geranien und Blumenampeln die Verkaufsschlager im Gartenbereich. Die Näherei hatte Tischwäsche, Decken und Kissen in frühlingshaften Farben im Angebot. Echte Hingucker waren die upgecycelten Blech-Bienen, die der Berufsbildungsbereich aus Dosen, Kronkorken, Einwegflaschen und Besenstielen produziert hatte.