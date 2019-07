elsdorf-Westermühlen : Bitte Platz nehmen: 13 neue Bänke

Einladung zur Rast auf neuen Sitzgelegenheiten.

von Helma Piper

31. Juli 2019, 18:18 Uhr

Der Gemeinderat und Vertreter des Heimatvereins nutzten den Sommer, um das Ortsbild zu verschönern. Auf Initiative des Bürgermeisters Udo Wessolowski wurden 13 neue Sitzbänke in Elsdorf und Westermühlen aufgestellt. Zwei Teams wurden gebildet. Die Helfer betonierten innerorts Stahlbänke ein und bauten im Außenbereich Holzbänke auf. Der Bürgermeister und sein Team freuten sich über die gelungene Zusammenarbeit der Helfer und über die umgehende positive Rückmeldung der Spaziergänger und Anwohner zu den neuen Sitzgelegenheiten.

Fünf Bänke fanden bereits während der Aufstellung einen Sponsor, der 250 Euro pro Bank zahlt und dafür zukünftig seinen Namen auf einem Schild an der Bank finden kann. So wollte auch der pensionierte Malermeister Detlef Greve die Aktion unterstützen und drückte während der Aufstellung der neuen Bank in der Dorfstraße an der „Eiche bei Weigl und Lensch“ dem Bürgermeister die erforderlichen 250 Euro in die Hand. Zur Begründung sagte der 75-jährige: „Ich möchte durch mein Dorf fahren und und ab und zu mal eine Pause machen. Das ist doch eine tolle Sache.“

Ab sofort kann jeder auf den Bänken rasten oder wie Sponsor Detlef Greve zum Abschied sagte: „Komm hier mol wedder to sitten“. >Interessierte Sponsoren können sich bei Udo Wessolowski unter Telefon 04332 / 9 96 38 11 melden.