Bischof segnet Pastorin ein

von Helma Piper

26. September 2018, 16:09 Uhr

Bischof Gothart Magaard wird am Sonntag, 30. September, Sabrina Biehl für den Dienst als Pastorin einsegnen. Der Familiengottesdienst in der St. Martin-Kirche zu Nortorf beginnt um 10 Uhr. Neben der Ordination steht auch die Verabschiedung des langjährigen Friedhofsverwalters Hans-Jürgen Schafranski auf dem Programm. Neben dem Bischof wirkren an dem Gottesdienst die Pastoren Anna Trede, Christoph Tretow, Merten Biehl, Birgit Johannson sowie Propst Matthias Krüger mit. Es singen der Paul-Gerhard-Chor und der Kinderchor an St. Martin.