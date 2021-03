Rendsburger „Speicherviertel“ : Biontech-Impfstoff gegen Corona für 17 Senioren und sechs Beschäftigte

Impfstart in der Tagespflege: Ein Team der Kassenärztlichen Vereinigung war an der Alten Kieler Landstraße zu Gast.

Rendsburg | Am Dienstag war es soweit: Ein Team der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) traf um 8.30 Uhr in der Tagespflege-Einrichtung im Rendsburger „Speicherviertel“ an der Alten Kieler Landstraße ein. Ziel war, die dort täglich betreuten Senioren und das Personal zu impfen. Insgesamt erhielten 17 Tagesgäste und sechs Beschäftigte den Impfst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.