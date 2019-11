Rendsburg-Eckernförde : Bienenschutz: 30.000 Krokusszwiebeln sollen für Blütenmeer vorm Kreishaus sorgen

Vor dem Kreishaus nahmen die Politiker die Schaufel selbst in die Hand.

24. November 2019, 16:00 Uhr

Rendsburg | Auf den großen Rasenflächen am Kreishaus soll es bunt und naturnah werden. Links und rechts vom Haupteingang an der Kaiserstraße und auf einer Fläche zwischen dem Kreishaus und dem Uhrenblock werden drei Blühflächen angelegt. Am Sonnabend legten Mitglieder des Kreistages selbst Hand an. In Zweier- und Dreierteams wurden mit Spaten kleine Saatlöcher ausgehoben und jeweils drei bis fünf Krokuszwiebeln hineingelegt. „Ich habe auf die Sorte „Tommasianus“ bestanden, weil wir damit bei Anpflanzungen in Hohenwestedt beste Erfahrungen gemacht haben“, berichtete Reimer Tank, Vorsitzender des Umwelt und Bauausschusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Dass nur 11 Kreistagsabgeordnete zum freiwilligen Pflanzen gekommen sei, liege auch an der kurzfristigen Einladung dazu, meinte Tank. „Die Zwiebeln sind erst am Mittwoch gekommen und der Pflanztermin wurde erst am Donnerstag bekannt gegeben.“

„Rendsburg soll aufblühen“, betonte Klaus Schaffner von den Rendsburger Grünen. Er hat schon regelmäßig bei den städtischen Pflanzaktionen mitgeholfen. „Natürlich bin ich auch beim Kreis dabei.“ Für Armin Rösner war das Krokuspflanzen eine Premiere. „Die anderen Termine passten bei mir immer nicht.“

Die Landschaftsarchitekten „Bendfeldt, Hermann, Franke“ aus Kiel haben die Anpflanzungen geplant. Ausführende Firma ist „Sievers Garten- und Landschaftsbau“ aus Luhnstedt, die drei Flächen für die Aussaat vorbereitet hat. In kleinen Arealen werden insgesamt 30.000 Krokuszwiebeln gepflanzt. Die gesamten Flächen sollen zu einer „Bienenweide“ mit Frühblühern und heimischen Blühpflanzen werden, um Insekten eine Nahrungsgrundlage zu schaffen.