Juristischer Streit : BGP tritt Klagewelle gegen Mieter los

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 27.Nov.2017 | 08:53 Uhr

Eine Klagewelle überrollt viele Mieter der Immobilienfirma BGP in Rendsburg. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das offiziell „BGP Nord 3 SCS“ heißt, will Mieterhöhungen von durchschnittlich 15 Prozent durchsetzen. „Wir bedauern, dass wir die Zustimmungsklagen einreichen müssen. Grundsätzlich sind wir bei Mieterhöhungsverlangen immer zu persönlichen Gesprächen mit Mietern bereit. Aber wenn es eine berechtigte Forderung unsererseits gibt, dürfen und werden wir diese auch juristisch durchsetzen“, teilte ein BGP-Sprecher auf Anfrage mit. Das Unternehmen verzichtete jahrelang darauf, die Mieten in Rendsburg anzuheben, „auch wenn es uns aus rechtlicher Sicht zugestanden hätte.“ Die Anpassung sei moderat.

Wie berichtet, forderte die BGP im Mai fast die Hälfte ihrer Kunden aus dem Raum Rendsburg (685 von 1426 Personen) auf, in eine Erhöhung der Kaltmiete ab August einzuwilligen. Viele weigerten sich, die Zustimmungserklärung zu unterschreiben. Angesichts ausbleibender Reparaturen und überfälliger Sanierungen hielten sie die Anhebung für überzogen. Nachdem das Unternehmen die Zustimmung mehrfach einforderte, zieht es die Kunden nun vor Gericht. „Bei den Mietern, die der Erhöhung nicht zugestimmt haben, handelt es sich um eine kleine Minderheit“, heißt es von Seiten der BGP.

Viele Rendsburger Juristen haben mit dem Streit bereits alle Hände voll zu tun. Der Rendsburger Anwalt Markus Steckel hat drei Klagen auf dem Tisch liegen, die Anwältin Dana-Kristin Gerngroß bereits 18. „Ich bekomme fast jeden Tag eine neue auf den Tisch.“ Sie geht davon aus, dass die BGP alle Mieter vor Gericht zieht, die der Erhöhung nicht zustimmten. Die erste Klage ging bei Gerngroß vor etwa einem Monat ein. Damit ist der Prozess eröffnet. Inzwischen hat das Amtsgericht Rendsburg in einigen Fällen Gutachter benannt, die die Wohnungen unter die Lupe nehmen und Vergleiche ziehen sollen. Die Anwälte müssen zu der Expertenauswahl Stellung nehmen. Gerngroß hält es für möglich, dass sie die Lage oder sogenannte Vergleichswohnungen heranziehen. „Jedes Gutachten ist individuell.“ Die Anwältin rechnet damit, dass die gutachterlichen Meinungen erst in einigen Monaten vorliegen. Zu mündlichen Verhandlungen kommt es anschließend.

Steckel bezweifelt, dass die BGP Erfolg haben wird. In einem Fall soll die Miete auf 5,90 Euro pro Quadratmeter erhöht werden. „Für eine unsanierte Wohnung an der Liegnitzer Straße halte ich das für echt überzogen. Ich glaube nicht, dass sie damit durchkommen.“ Er erläuterte: Sollten die Mieter den Prozess verlieren, müssen sie die Erhöhung rückwirkend ab August zahlen und die Verfahrenskosten übernehmen. Bei einem monatlichen Aufpreis von 50 Euro ergäben sich Kosten des Rechtsstreits von etwa 680 Euro plus die Gutachterrechnung. Wer von Hartz-IV lebt oder aus anderen Gründen wenig Geld hat, kann beim Amtsgericht Prozesskostenhilfe beantragen. Dann muss er nur die Kosten des BGP-Anwalts übernehmen, jedenfalls in der Theorie. In der Praxis braucht er nichts zu zahlen, solange seine Einkünfte unter der Pfändungsgrenze liegen, die für einen ledigen Kinderlosen 1139,99 Euro beträgt.

Reinhard Thomas Kruschel (58) und Angelika Rechenbach (56) leben an der Kolberger Straße in einer 54-Quadratmeter-Wohnung. Die BGP hob ihre Kaltmiete ab August um 20 Prozent (53,60 Euro) auf 321,60 Euro an. Das entspricht 5,96 Euro pro Quadratmeter.

Kruschel sieht für die Erhöhung keinen Grund. Am 1. Mai 2012 zog er ein. Damals versprach die BGP ihm, die Wohnung zu tapezieren. Doch in Bad, Küche und Flur ist noch immer nur nackter Putz zu sehen. Elektriker verlegten zwar Leitungen und setzten einen Sicherungskasten. Mehr geschah aber nicht. Die drei Stuben tapezierte Kruschel auf eigene Kosten. „Ich will ja auch nicht nur auf der Baustelle wohnen.“ Die Miete wurde zweimal erhöht. Bisher habe das Amt immer widerwillig zugestimmt. Aber Kruschel ist sich nicht sicher, wie lange die Behörde das noch mitmacht. Er sucht jetzt eine neue Wohnung.