Angebote für Menschen in Not : Bett, Beratung und Mittagstisch

14. Mai 2019, 13:09 Uhr

Die Tagesanlaufstelle in der Materialhofstraße 7 ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 11 Uhr für Gäste geöffnet. Die Rendsburger Tafel bietet montags bis freitags ab 12 Uhr einen Mittagstisch an. Bis 12.45 Uhr können sich Jung und Alt stärken. Die Notschlafstelle ist täglich von 17 Uhr bis 8 Uhr geöffnet. Schlüssel gibt es im Polizeirevier in der Moltkestraße 9. Wer obdach- oder wohnungslos ist, oder von Wohnungslosigkeit bedroht wird, kann sich von Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr von den Mitarbeitern beraten lassen.