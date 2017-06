Rendsburg : Betrunkener Autofahrer fährt durch Vorgärten

Rendsburg | Ein betrunkener Autofahrer ist am Pfingstmontag in Rendsburg durch mehrere Vorgärten gefahren und hat dabei einen Sachschaden von rund 5000 Euro verursacht. Der 36-Jährige sei mit seinem Auto plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und durch drei Vorgärten geprescht, bevor er in einer Gartenhecke zum Stehen gekommen sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Bilanz der Zerstörung: umgestürzte Gartenzäune, beschädigte Hecken.

Ein Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille. Der 36-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 12:14 Uhr