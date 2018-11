Wohlde : Betroffenheit und Unverständnis

Gemeindevertreter hatten auf Investition des Landes gehofft / Jahresbilanzen und Gemeindefinanzen sind in Ordnung

21. November 2018

Betroffenheit und Unverständnis hat in Wohlde die Mitteilung des MdL Andreas Heyn über die Verzögerungen bei der Sanierung der L 39 ausgelöst. Im Zusammenhang mit dem geplanten Investitionspaket des Landes habe er, ebenso wie die benachbarte Gemeinde Dörpstedt/Bünge, mit einer Sanierung des maroden Bünger Damms gerechnet, teilte Bürgermeister Udo Möller den Gemeindevertretern in der jüngsten Sitzung mit.

Weiter investieren will hingegen der Schulverband in die Modernisierung der Grundschule Stapelholm. Die Gemeinde schickt ihre Grundschüler nach Bergenhusen, einen der drei Schulstandorte. Der für 2019 anstehende Beitrag von 52 975 Euro wurde von den Gemeindevertretern als Investition in die Zukunft einhellig bewilligt. Einen Fünfjahresplan aller notwendigen Sanierungsmaßnahmen an den Liegenschaften der Gemeinde stellte der Vorsitzende des Bauausschusses Peter Tode in Aussicht. Zu Beschließen hatte die Gemeindevertretung über die Jahresabschlüsse der Gemeinde für die Jahre 2012 bis 2016, die im Rahmen der Umstellung auf die doppelte Buchführung bei den Ämtern jetzt erarbeitet wurden. Ebenfalls zum Beschluss stand der Entwurf der Haushaltsplanung für 2019 auf der Tagesordnung. Sönke Benkwitz, Vorsitzender des Finanzausschusses erläuterte die Zahlen. Stand im Jahr 2012 noch ein Fehlbetrag von 81 507,62 Euro zu Buche, schloss das Jahr 2016 mit einem Überschuss von 30 611 Euro ab. Die Mittel würden teilweise zum Ausgleich von Fehlbeträgen verwendet, so Benkwitz. Aktuell verfüge die Gemeinde im Ergebnisplan über 154 196 Euro an liquiden Mitteln. Daher sein Fazit: Wohlde ist keine Zuweisungsgemeinde und kann aufgrund der vorhandenen Liquidität seine Haushalte noch selbstständig gestalten.

Der geplante Haushalt 2019 wurde ebenso wie die Jahresergebnisse genehmigt. Dieser weist derzeit einen Fehlbetrag von 26 700 Euro aus, der sich durch die gestiegenen Umlagebeiträge für die Gemeinde, gesunkene Einnahmen aus der Einkommensteuer und die jetzt anstehenden Sanierungsprojekte der Ortsentwässerung an der Dorfstraße begründet. Einen Beschlussentwurf zum künftigen Betrieb des Schwimmbades hatten gemeinsam der Bau- und der Sport- und Kulturausschuss erarbeitet. Der festgelegte Kostenrahmen von 15 000 Euro umfasst ausschließlich Sanierungsmaßnahmen und Investitionen, die notwendig sind, um die Genehmigung für den weiteren Betrieb zu erhalten. Eng verknüpft sahen die Gemeindevertreter ihre Zustimmung mit der Findung des noch nicht vorhandenen Personals für den Betrieb und die Sicherheit im Schwimmbad. Beschlossen wurde auch die weiter andauernde Beschäftigung eines externen Landschaftsgärtners für die in der Gemeinde. Verlängert hat die Gemeinde ebenfalls ihre finanziellen Beiträge zum Erhalt der monatlich erscheinenden Mitteilungsblätter.