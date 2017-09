Besucherrekord zum Nord-Art-Finale

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Live-Musik vor dem Kupolofen, Lichtinstallationen, Essen und Trinken und als Höhepunkte die Verleihung von Kunstpreisen machten die „Lange Nacht der Lichter“ zu einer stimmungsvollen Veranstaltung für die rund 4000 Besucher. Die Kunstwerke der NordArt in den riesigen Hallen der ehemaligen Carlshütte und in dem angrenzenden 60 000 Quadratmeter großen Park wurden am Sonnabend bis Mitternacht in farbiges Licht getaucht.

Der von Hans-Julius und Johanna Ahlmann, den Gastgebern des Kunstwerks Carlshütte, gestiftete und mit 10 000 Euro dotierte Nord-Art-Preis 2017 geht an einen Künstler aus der Region. Der Bildhauer Jörg Plickat, der in Bredenbek lebt und arbeitet, hat die NordArt von der ersten Stunde an begleitet und mit seinen Skulpturen Highlights der Ausstellung gesetzt. „Jörg Plickat ist von Anfang an weltweiter Botschafter der NordArt – es wurde höchste Zeit für den Nord-Art-Preis“, sagte Hans-Julius Ahlmann in seiner Laudatio.

Er sei in Peking gewesen, als er von der Co-Kuratorin Inga Aru per Whats-App-Nachricht vor wenigen Tagen von der Auszeichnung erfahren habe, berichtete Plickat der Landeszeitung. „Ich fühle mich geehrt.“ Der 1954 in Hamburg geborene Künstler kann auf 350 Ausstellungen zurück blicken. 80 monumentale Arbeiten von ihm sind weltweit im öffentlichen Raum aufgestellt. Für sein Schaffen hat er zahlreiche internationale Kunstpreise erhalten. Auf der NordArt ist er mit einer Skulptur aus Cortenstahl vertreten, die den Titel „Helping Hands, Hommage to Humanity“ trägt. Die Verleihung des Preises erfolgt zur NordArt-Eröffnung 2018.

Ausgezeichnet wurden auch die drei Publikumsfavoriten. Der Konzeptkünstler Xu Bing aus China überzeugte die Besucher durch seine beiden 30 Meter langen und acht Tonnen schweren Vögel. Die Skulpturen aus Wrackteilen, „PHOENIX I-II“ genannt, seien noch nie so schön anzusehen gewesen wie in der künstlerischen Beleuchtung der „Langen Nacht der Lichter“, meinte Hans-Julius Ahlmann.

Ein weiterer Publikumspreis ging an Varol Topac aus der Türkei. „Unity“ heißt seine kinetische Skulptur aus Baumzweigen, die von Elektromotoren in Bewegung versetzt werden. Dritter Preisträger ist der tschechische Künstler David Cerný. Der Nord-Art-Preisträger des Vorjahres ist mit mehr als 20 seiner Werke in der diesjährigen Ausstellung vertreten.

„Diese „Lange Nacht der Lichter“ war so gut besucht wie nie“, stellte Hans-Julius Ahlmann zufrieden fest. Er habe sich beim Gang durch den Park wie beim Münchner Oktoberfest gefühlt. Wenn die Kunstwerke ab dem 9. Oktober den Weg nach Hause antreten, werden mehr als 100 000 Besucher auf der NordArt gewesen sein und damit einen neuen Rekord aufgestellt haben, sagte der Kunstmäzen. „Und wir haben dank der umsichtigen Organisation der Kuratoren Wolfgang Gramm und Inga Aru kein Defizit von sieben Millionen Euro“, stellte er mit einem Seitenhieb auf die „Documenta“ in Kassel lächelnd fest.