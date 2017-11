Basketball : Besseres Teamplay soll Twisters den Sieg bringen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Rüdiger Müller

erstellt am 18.Nov.2017 | 05:30 Uhr

„Nein, ein Spitzenteam sind wir noch nicht“, sagt Bjarne Homfeldt. Auch wenn die Tabelle dem neutralen Beobachter etwas anderes suggerieren will. Vor dem heutigen Spiel beim TSV Neustadt temp Shooters (19.30 Uhr) rangieren die Rendsburg Twisters auf Platz 4 in der 1. Basketball-Regionalliga. Von acht Spielen haben sie sechs gewonnen, zuletzt sogar fünfmal in Folge. Homfeldt: „Man muss die Kirche im Dorf lassen. Klar genießen wir die momentane Situation, aber wir spielen nach wie vor gegen den Abstieg. Ich weiß die Siege schon einzuordnen.“ Denn nach Aussage des Rendsburger Trainers habe man „Glück mit den Gegnern“ gehabt. „Ebstorf und Westerstede sind nun wirklich nicht so stark, Alba Berlin ist mit einer Landesliga-Mannschaft bei uns aufgelaufen.“ Allerdings habe, so Homfeldt weiter, sein Team bei den Siegen bei der WSG Königs Wusterhausen und zuletzt gegen den VfL Stade „schon gezeigt, zu welcher Leistung wir fähig sind“.

Trotz der jüngsten Erfolgsserie und der guten Platzierung sieht er sein Team im heutigen Spiel beim Tabellennachbarn aber als klaren Außenseiter. „Das ist eine ganz schwere Aufgabe. Die Shooters haben einen Etat von 100 000 Euro. Und wenn man sich die Spielerliste anguckt, weiß man auch, wo das Geld geblieben ist.“ Nach ihrem Aufstieg haben die Niedersachsen ihren ohnehin schon gut besetzten Kader um den ehemaligen Zweitliga-Profi Tobias Welzel noch einmal aufgerüstet. Aus Ibbenbüren kam Rishi Kakad, der 2015 im Dress der Hannover Korbjäger noch Top-Scorer der 1. Regionalliga war. Mit Jandell Hersisia (Osnabrück), Georgios Tyrekidis (Königs Wusterhausen) und Mayika Lungongo (Itzehoe Eagles) haben sich weitere namhafte Spieler dem TSV angeschlossen. Und auch Mubarak Salami, vergangene Saison noch eine tragende Säule im Twisters-Spiel, zog es zum heutigen Gegner. Homfeldt: „Für die Regionalliga sind das alles Top-Spieler. Individuell können wir da nicht mithalten.“ Dennoch sieht der Twisters-Coach sein Team nicht gänzlich unterlegen. „Basketball ist nicht die Summe der Einzelspieler. Wir müssen versuchen, Neustadt zum Teamplay zu zwingen, dürfen nicht zu viel in Eins-gegen-eins-Situationen geraten. Als Mannschaft sind wir vielleicht etwas besser, das ist unsere einzige Chance.“ Bis auf den beruflich verhinderten Sven Gottschalk stehen Homfeldt alle Spieler zur Verfügung.