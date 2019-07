Eisendorf : Besonderes Turnier für Ringreiter

Hufeisenförmige Strecke ist eine Herausforderung für Minis, Jugendliche und Erwachsene.

von Kai Eckhardt

10. Juli 2019, 10:34 Uhr

Eisendorf | Es ist immer wieder eine besondere Herausforderung für Ross und Reiter: Das große Ringreiten des Eisendorfer Ringreiter-Vereins, das in diesem Jahr am Sonnabend, 20. Juli, stattfindet. Gestartet wird wie gewohnt auf drei Bahnen: Die Minis auf der mit einem Ringbaum, die Schüler auf der mit zwei Ringbäumen sowie die Jugendlichen und Erwachsenen auf der Bahn mit sieben Ringbäumen.

Kurzentschlossene können sich nachmelden

Und genau da liegt der Unterschied. Befinden sich bei anderen Veranstaltungen meistens vier bis sechs Ringbäume auf jeweils zwei geraden Bahnen, gilt es in Eisendorf eine Hufeisenförmige Strecke mit Ringbäumen, die auch in der Kurve stehen, abzureiten. Beginn der Veranstaltung ist 10 Uhr, Kurzentschlossene können sich noch bis 9.45 Uhr anmelden. Für zusätzliche Kurzweil wird erneut ein Zuschauerspiel sorgen. Weitere Informationen per Email eisendorf@ringreiter-sh.de