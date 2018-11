von Helma Piper

20. November 2018, 14:43 Uhr

Die Frauen-Union der Kreis-CDU fährt am Dienstag, 27. November, zum Erlenhof in Aukrug-Innien mit Wohn- und Werkstätten für behinderte Menschen. Neben der Besichtigung gibt es auch die Gelegenheit zu einem kleinen, vorweihnachtlichen „Einkaufsbummel“. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Eingang des Erlenhofs in Aukrug, Itzehoer Str. 26. Anmeldung bei Birka Lembcke unter Telefon 04331 / 8 76 53.