Rendsburg Vertrauenshilfe : Beschwerdestelle für Heimkinder

Im Juni richtete der Kinderschutzbund die Vertrauenshilfe Rendsburg ein – Wie wird die Kummernummer angenommen?

von Andrea Lange

07. Oktober 2018, 19:56 Uhr

Rendsburg | „Wir sind ein Land mit einer hohen Heimdichte“, sagt Nina Becker vom Landesverband des Deutschen Kinderschutzbunds und verweist auf die mehr als 6000 Plätze in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe – Heimen oder betreuten Wohnprojekten – allein in Schleswig-Holstein. „Eine Beschwerdestelle in Kiel reicht nicht.“ Darum hat der Kinderschutzbund jetzt drei Regionalstellen der Vertrauenshilfe eingerichtet, an die sich betroffene Kinder und Jugendliche wenden können. Im Juni eröffnete die Regionalstelle Rendsburg – Zeit für eine Bilanz.

„Wir freuen uns, dass das Angebot angenommen wird“, sagt die Koordinatorin der Regionalstelle, Michaela Beersiek. „Vor drei Monaten kannte keiner die Nummer, jetzt rufen die Leute an.“ Zwar lag die die Zahl der Anrufe bei der Vertrauenshilfe bislang im einstelligen Bereich, aber „um Quantität gehts da ja nicht“. Aktuell besucht Beersiek ohnehin Träger und Einrichtungen stationärer Jugendhilfe, um das Projekt vorzustellen. Denn die Diplom-Pädagogin und die ehrenamtlichen Ombudspersonen der Vertrauenshilfe treten als Vermittler ein, wenn es zum Konflikt zwischen Kindern und der Jugendhilfe kommt. Die Bandbreite der Sorgen ist groß. Wenn die jungen Betroffenen etwa ihre Eltern häufiger sehen möchten oder gar das Kindeswohl in der Einrichtung gefährdet ist – dann rufen sie die Vertrauenshilfe an. Am Telefon steht dann Michaela Beersiek mit Rat zur Seite. „Ein Kind verspürte großen Druck, weil es sich psychologisch beraten lassen sollte, es das aber nicht wollte.“ In dem Gespräch konnten beide – Beersiek und das hilfesuchende Kind – eine Lösung finden. Denn diese, sagt die Koordinatorin, liege oft sehr nah. „Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe“, so etwa mit der Frage: „Wen hast du vor Ort, mit dem du darüber reden kannst?“. Das Kind komme in seiner Not nicht immer von alleine darauf. Als Unterstützer im Hintergrund betrachtet sich Michaela Beersiek. „Wir sind die Moderatoren, wenn die Kommunikation zwischen den Beteiligten schwer fällt.“ Kann Beersiek die Nöte des Anrufers nicht vertreiben, vermittelt sie an die Ombudspersonen. Diese schöpfen aus ihren Erfahrung in der Jugendhilfe, Familienarbeit und im juristischen Bereich, um dem Kind zu helfen.

Nina Becker: „Es ist wichtig, dass wir jedem Kind ein offenes Ohr schenken.“ Den Jugendämtern haben sich Beersiek und Becker vorgestellt: „Sie sind offen und nehmen uns als Unterstützung wahr“, so Beersiek. Keinesfalls solle die Vertrauenshilfe aber den Prozess zwischen den Beteiligten stören. „Wir hoffen, dass das Projekt weitergeführt wird“, so Nina Becker. „Wir schauen jetzt, mit welchen Möglichkeiten wir das finanzieren können.“