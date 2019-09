Rendsburg : Berufsinformationsbörse bietet Infos zu 130 Tätigkeiten

77 Aussteller präsentieren sich auf der 23. Berufsmesse in der Lundener Straße. Am Sonnabend ist Familieninfotag.

von Dana Frohbös

26. September 2019, 19:00 Uhr

Er will kreativ sein und draußen in der Natur arbeiten. Das weiß der 14-jährige Kevin Tramitz schon jetzt. Am Stand des Landesfachverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau informiert er sich daher über seine beruflichen Möglichkeiten.

Und dies ist nur ein Stopp, den der Schüler auf der 23. Berufsinfobörse (BIB) einlegen kann. Weitere 76 Aussteller präsentieren sich dort und werben um Azubis und Studenten. „Es ist kaum zu glauben“, sagte Sabine Heinze vom Organisationsteam. „Am Morgen der Eröffnung haben wir sogar noch einen Stand dazu bekommen.“

Lehrer bereiten Schüler auf Messe vor

Das Ziel der Messe: Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammenbringen. „Wir sind froh, wenn wir ein kleines Rädchen daran drehen können“, sagte Sabine Heinze. Das ist auch wichtig, denn eine aktuelle Studie zeigt, dass sich die Zahl der unbesetzten Lehrstellen innerhalb der letzten neun Jahre mehr als verdreifacht hat. Die Zahl der Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz blieb im Vergleich dazu aber nahezu unverändert. Damit sich das wieder ändert, sind auch die Lehrer sehr engagiert. Sie bereiten ihre Schüler intensiv auf den Messebesuch vor. „Die kommen hier mit einem richtigen Fragenkatalog an“, sagte Gärtnermeisterin Lisa Willers, die den Stand des Fachverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau betreut. „Sie wollen wissen, was sie können müssen, was mitzubringen ist und auch, was sie am Ende dafür kriegen.“

Jessica Hansen, Freya Hemsen und Lucy Aksoy wollten zwei Stände weiter mehr über die Arbeit eines Tiefbauers erfahren. Auf Bildern zeigte Straßenbauer Sebastian Gottbrecht den Mädchen, wie und womit gearbeitet wird. „Die sind sehr interessiert“, bemerkte der Straßenbauer und zeigte sich zufrieden. Bis zum Mittag waren gut 30 Schüler am Stand des Osterrönfelder Unternehmens.

Öffnungszeiten: Die Messe ist am Freitag von 8 bis 13 Uhr für Schulklassen geöffnet. Am Samstag können alle interessierten Kinder und Jugendlichen vorbeikommen. Von 9.30 bis 13 Uhr ist Zeit, sich ausführlich zu informieren. Die Messe findet statt in der Lundener Straße 1-6 im Autohaus Süverkrüp+Ahrendt und im Bildungszentrum Rendsburg der Handwerkskammer Flensburg.

Express-Bewerbung vor Ort

„Wir wollen Klebstoff für die Region aussenden“, sagte der Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Mittelholstein Michael Thomas Fröhlich bei der Eröffnungsveranstaltung. Hier ließe es sich nicht nur gut leben, sondern auch ein passender Arbeitsplatz sei zu finden. So etwa im Hotel Conventgarten. Hotelfachfrau Lea Lipkowski und Köchin Jennifer Knoblauch standen den Schülern in den Hallen von Mercedes Rede und Antwort. Und sie boten einen ganz besonderen Service: Schüler konnten noch vor Ort eine Express-Bewerbung ausfüllen. „Zwei Zettel haben wir schon“, sagte Lea Lipkowski.

Und auch für Kevin Tramitz hat sich der Besuch auf der BIB gelohnt. Er möchte später als Landschaftsgärtner das umsetzen, was sich seine Kunden für ihren Garten wünschen.

Bei den Fahrzeugbauern ging es schon während der Messe in die Praxis. Marius Bierwirth und Niels Gieseler von der Gettorfer Firma Querhammer zeigten, was sie einst gelernt haben. In ihrem Arbeitsalltag müssen sie auch kleine Dellen ausbeulen. Das werde zwar meist maschinell gemacht, sei aber bei der Restauration von Oldtimern noch immer wichtig. „Das sind einfach Grundkenntnisse, die man haben sollte“, sagte Niels Gieseler.