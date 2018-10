von Helma Piper

30. September 2018, 12:48 Uhr

Die Beratungsstelle Frau & Beruf bietet in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten Brigitte Oeltzen im Amt Nortorf Land eine berufliche Unterstützung und Wegweisung an. Frauen können sich an jedem ersten Freitag im Monat (nächster Termin 5. Oktober), zwischen 9 und 12 Uhr unter anderem zum Wiedereinstieg ins Berufsleben informieren. Terminvereinbarung unter 0 43 21 / 25 05 407.