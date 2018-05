Mittelalterlich Phantasie Spectaculum : Berühmte Filmpferde in Bestform

Die Besucher erlebten ein spannendes Ritterturnier beim „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ in Hohenwestedt.

von shz.de

21. Mai 2018, 11:51 Uhr

Hohenwestedt | Das Gute triumphiert über das Böse – darauf ist Verlass, wenn die Ritter des „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ (MPS) am Pfingstwochenende in Hohenwestedt einfallen. Auch diesmal wurden beim Ritterturnier auf dem Sportplatz Wilhelmshöh die Mächte des Bösen in ihre Schranken gewiesen. Mit dem erfreulichen Nebeneffekt, dass die Wälder rund um Hohenwestedt vor den ausbeuterischen Plänen kriegstreibender Raubritter bewahrt wurden.

Phantasie und Spektakel werden beim MPS groß geschrieben. Im Gegensatz etwa zum Mittelaltermarkt in der Arche Warder, wo die Darsteller viel Wert auf die Authentizität ihrer Werkzeuge und Verrichtungen legen, steht beim größten reisenden Mittelalterfestival der Welt die Show im Vordergrund. Die Hauptshow des MPS-Gastspiels ist das Ritterturnier, das seit zwei Jahren von der internationalen „Filmpferde“-Stunttruppe gestaltet wird. Passend zum MPS-Gesamtkonzept, wurde das Publikum zu Beginn des Turnierspektakels dazu eingeladen, sich „auf den Flügeln der Phantasie“ zu der „Welt der Feen, Elfen und Kobolde“ zu begeben, in den sich der Sportplatz Wilhelmshöh für die Dauer des Showprogramms verwandelte.

„Zwischenraum zwischen Realität und Phantasie“

In diesem „Zwischenraum zwischen Realität und Phantasie“ bekam das Publikum die Geschichte vom „Herz des Waldes“ serviert. An dem „Ort, wo sich die Geister des Waldes treffen“, tollen die jugendliche Elisabeth von Waldeck und ihr Spielkamerad Konrad von Malek umher. Vater Radim von Waldeck und seine Schergen beenden die Idylle: Die Wälder sollen abgeholzt werden, um Bautätigkeit und Waffenschmieden anzuheizen. Was die Fee Arkadia auf den Plan ruft, die den Ritter und seine Handlanger verflucht. Zwölf Jahre wirkt der Feenfluch, und als er ausläuft, beginnt die Hauptshow der Geschichte: ein Wettstreit zwischen Gut und Böse über die Herrschaft des Waldes.

Foto: kühl (3)

So wie die Stuntmen der „Filmpferde“, die als Ritter und Knechte auftraten, sind auch die vierbeinigen Darsteller echte Showprofis. Die „Filmpferde“, die beim Ritterturnier in Hohenwestedt zum Einsatz kamen, sind nämlich allesamt Kino- und TV-Stars. Herold Robert von Skandersbeck zählte am Ende der Show einige der Filme auf, in denen die Schimmel und Rappen der Stunttruppe schon mitgewirkt haben: „Wendy“, „Bibi & Tina“, „Ostwind“, „Die drei Musketiere“, „Eineinhalb Ritter“ und die Netflix-Serie „Britannia“. Auf dem Sportplatz Wilhelmshöh präsentierten sich die vierbeinigen Filmstars in Hochform. Die Stuntmen demonstrierten mit diversen Dressurvorführungen, was ihre „Filmpferde“ alles drauf haben. Bei den ritterlichen Exerzitien und dem abschließenden Tjost-Lanzenritt übernahmen die Kino-Pferde die Rolle der furchtlosen Schlachtrösser.

Erst ganz zum Schluss hört Konrad von Waldeck endlich auf die „Stimme des Herzens“, schließt sich der Fraktion des Guten an und besiegt seinen Vater im Tjost. Zwei Erkenntnisse haben sich durchgesetzt: „Dass der Mensch den Wald braucht, und dass der Krieg ein großes Übel ist.“