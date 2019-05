Nienborstel : Berichte, Wahlen und Aktuelles beim Maschinenring

Der Maschinenring Mittelholstein lädt am 13. Juni zur Jahresversammlung.

28. Mai 2019, 08:56 Uhr

Der Maschinenring Mittelholstein hält am Donnerstag, 13. Juni, wieder seine Jahresversammlung ab. Auch in diesem Jahr werden ab 19.30 Uhr Mitglieder, Freunde und Bekannte des Vereins in Nienborstel in der Maschinenring-Halle erwartet, teilten die Veranstalter mit.

Auf der Tagesordnung stehen Berichte, Beschlüsse und Wahlen. Nach den Regularien gibt es traditionell einen rustikalen Grillimbiss.

Neben der Versammlung präsentieren verschiedene Aussteller ihre Angebote, etwa zum Thema Solar. Außerdem stellt der Maschinenring selbst seine Dienstleistungen vor. Dazu gehören Alltagsbegleitung, Rehkitzrettung sowie die die Dienstleistungen der Landwirtschaftlichen Service GmbH - und alles mit Ansprechpartnern vor Ort.