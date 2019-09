Beratung über Gewerbegebiete

Avatar_shz von mna

11. September 2019, 18:51 Uhr

Borgstedt | Die Gemeindevertretung Borgstedt tagt heute ab 19.30 Uhr in „Uns Dörpshus“, Rendsburger Straße 20. Auf der Tagesordnung stehen die Mülleinhausung der Kita Pusteblume, Sanierungsarbeiten am Sportlerheim des TSV Borgstedt und der Kauf eines bisher geleasten Gemeindefahrzeugs. Erörtert wird, wie Ausspülungen auf dem Treidelweg verhindert werden können. Themen sind die Mitgliedschaft in der Klimaschutzagentur, der B-Plan 23 „Bauhof“, die Verteilung von Einnahmen und Ausgaben durch das interkommunale Gewerbegebiet Borgstedt und die Erschließung des Gewerbegebiets Borgstedtfelde.