Owschlag : Beliebte Frauenbekleidungsbörse im Gemeindehaus

von Anja Hasler

15. Mai 2019, 10:05 Uhr

Am Sonnabend, 25. Mai 2019 findet bereits zum vierten Mal eine Frauenbekleidungsbörse im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Owschlag statt. Einen Monat später, am Sonnabend, 22. Juni 2019, findet in diesem Jahr erstmalig auch ein Flohmarkt für Baby- und Kinderbekleidung und alles, was das Baby/Kind so braucht, im Gemeindehaus statt. Der Aufbau der Stände wird bei beiden Veranstaltungen ab 9:30 Uhr beginnen. Von 11:00 bis 15:00 Uhr darf nach Herzenslust gestöbert werden.

Für den kleinen Hunger zwischendurch wird in Form eines Buffets gesorgt. Und so bitten die Veranstalter auch darum, die Gebühr für einen “Verkaufstisch” in Form von Kuchen oder belegten Brötchen zu leisten. Der Erlös aus dem Verkauf der Leckereien wird als Spende für die Unterstützung des “Ferientreffs 2019” fließen. Anmeldungen für Stände und Tische werden für beide Veranstaltungen ab sofort im Kirchenbüro bei Beate Staack unter Tel. 04336/3238 oder info@kirche-owschlag.de entgegengenommen. Die Plätze sind begrenzt.