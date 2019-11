1. Basketball-regionalliga Nord : Beim Duell Rendsburg Twisters gegen Hannover treffen Welten aufeinander

Die Korbjäger vom Kanal empfangen am Sonnabend in der Herderschule auf finanzstarke Niedersachsen.

22. November 2019, 13:27 Uhr

Rendsburg | „Lass dich überraschen, schnell kann es geschehen, dass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen.“ Der Songtext eines Rudi-Carrell-Klassikers könnte auch für die Fans der Rendsburg Twisters geschrieben worden sein.

Sie wünschen sich, dass Hoffnungsträger Garrett Jefferson am Sonnabend (19.15 Uhr) gegen den Hannover SC Langenhagen in der 1. Basketball-Regionalliga spielberechtigt ist.

Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt sieht derzeit die Chance bei „unter 50 Prozent“. Doch Hoffnungen bleiben, dass der Rückkehrer und einstige Publikumsliebling am Sonnabend doch noch sein Comeback feiert. Diese Ungewissheit prägte die vergangene Woche. „Wir mussten beides trainieren – ohne und mit ihm“, sagt Homfeldt, der seine Mannschaft auf einem anderen Level sieht, wenn der US-Boy mitwirken kann: „Garrett spielt teamorientiert. Und immer dann, wenn wir als Team aufgetreten sind, waren wir erfolgreicher.“

Doch optimistisch wirkt Homfeldt vor dem Duell gegen den Tabellensiebten (acht Punkte) nicht – und das liegt nicht an den acht Niederlagen in Folge, die die Rendsburger auf den Abstiegsplatz befördert haben: „Hannover hat unseren Etat mal zehn. Sie leisten sich zwei Sportdirektoren, wir haben keinen. Da prallen zwei Welten aufeinander.“ Und beim Kadervergleich sagt Homfeldt Beachtliches: „Jeder Spieler von Hannover wäre in unserem Kader mindestens der drittbeste Spieler.“

Paulius Sakinis und Garrett Jefferson seien die einzigen Twisters, die beim Vorjahreszwölften von der Leine überhaupt den Sprung in den Kader schaffen würden, so Homfeldt, der die beiden anstehenden Partien gegen Hannover und dann in Wolmirstedt als „Vorbereitung auf das Bremen-Spiel“ einstuft. Am 7. Dezember steht das Kellerduell zu Hause gegen das punktlose Schlusslicht Weser Baskets an.

Gegen die Niedersachsen formuliert Homfeldt, der auf die Rückkehr des zuletzt fehlenden Lennard Willer hofft, folgende Ziele: „Ohne Druck aufspielen, als Team eine gute Leistung zeigen, einen Schritt nach vorne machen und als Außenseiter den Favoriten piesacken.“

Und vielleicht gelingt ja doch eine Überraschung, dann können die Fans in den Carrell-Song einsteigen: „Lass dich überraschen, gleich, das ist ganz klar, werden Wunder Wirklichkeit, werden Träume wahr.“