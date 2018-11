L328 nach Unfall gesperrt : Bei Jevenstedt: Lkw und Auto kollidieren frontal

Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist unklar.

von dpa/Daniel Friederichs

21. November 2018, 09:26 Uhr

Jevenstedt | Nach einem Unfall zwischen Jevenstedt und Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Landstraße 328 am Mittwochmorgen gesperrt worden. Ein Lastwagen und ein Auto stießen aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein weiterer Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Der VW war aus Richtung Nortorf in Richtung Jevenstedt unterwegs, der Lkw in Richtung Nortorf.

Insgesamt wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten ist die Landstraße derzeit in dem Bereich voll gesperrt. Da auch der Lkw abgeschleppt werde, sei außerdem unklar, wie lange die Sperrung noch andauern wird.

