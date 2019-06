Kolumne: Guten Morgen : Bei den aktuellen Temperaturen fehlt nur noch ein Limonenaufguss

Die Hitze draußen weckt Erinnungen an Asien-Urlaube und Sauna-Gänge.

Wie praktisch. Die Sauna beginnt momentan direkt vor der Haustür. Da werden Erinnerungen wach – an den ersten Asien-Urlaub. In der Schalterhalle des Flughafens herrschten damals angenehme Temperaturen, der Blick durch die großen Glastüren zeigte einen bewölkten Himmel. Bei einem Nordlicht kommt es dann sofort zu der Assoziation: bewölkt = kühl. Dann öffnete sich die Schiebetür – und die Neuankömmlinge aus dem Norden hatten das Gefühl, gegen eine heiße, schwüle Wand zu rennen. Genau so verhält es sich momentan im Kreis Rendsburg-Eckernförde und darüber hinaus. Wohl dem, der über gut isolierte Räume verfügt. Darin lässt es sich noch aushalten. Wen der Sonnenschein ins Freie lockt, nun, der wird von der Hitze aber förmlich erschlagen. Selbst im Schatten ist es über dreißig Grad warm. Fehlt nur nur der Limonenaufguss. Und dann müsste man direkt ins Kaltwasserbecken oder in einen der vielen Seen springen. Deren Wassertemperaturen sind gerade noch angenehm frisch.