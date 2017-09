Rendsburg-Eckernförde : Bei Baugebieten hängt das Umland die Kreisstadt ab

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 15.Sep.2017 | 11:43 Uhr

Fabrikneue Spaten sind in diesem Jahr heiß begehrt. Sie werden benötigt für das Ritual, mit dem Gemeinden und Firmen feierlich in die Erschließung von Bauland starten. Bei Rendsburgs Nachbarn passiert in dieser Hinsicht ziemlich viel. Fockbek, Borgstedt, Schacht-Audorf und bald auch Westerrönfeld schaffen Flächen für Familien und andere Häuslebauer. Rendsburg dagegen baut auf die Zukunft. Doch die Konversion der ehemaligen Eiderkaserne zum Wohngebiet Neuwerk-West stockt. Die für die weitere Vermarktung und den Verkauf der Grundstücke wichtigen Bebauungspläne sind auch knapp zehn Jahre nach dem Abzug der Bundeswehr noch nicht fertig.

Planreife sei frühestens im kommenden Jahr zu erwarten, heißt es aus der Bauverwaltung. „Es dauert länger, wir haben da ein echtes Minenfeld vor uns“, sagte Bauamtsleiter Frank Thomsen diese Woche im Bauausschuss – und meinte das durchaus wörtlich. Weil neue historische Luftbilder aufgetaucht seien, müssten Teile des Geländes erneut auf Munitionsreste abgesucht werden, gab er bekannt – und blickte in einige verdutzte Gesichter.

So verfestigt sich ein Trend, der durch niedrige Bauzinsen befeuert wird: Während die kleinen Nachbarn Tatsachen schaffen, Stein auf Stein, Carport neben Carport, Tür an Tür, reibt sich Rendsburg an der Städtebauförderung und anderen bürokratischen Gemeinheiten auf. Welche Folgen das über die Jahre gesehen hat, beschreibt eine neue Analyse der Entwicklung des Wohnungsmarktes in der Region Rendsburg. Das 50-seitige Papier, das in den Sitzungsvorlagen zum Bauausschuss am 12. September unter www.rendsburg.de zu finden ist, wurde vom Hamburger Büro „Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt“ ausgearbeitet und im Juli fertig.

Mehrere, zum Teil überraschende, Fakten ragen aus der Studie heraus. Ausgewertet wurden jeweils Zahlen aus dem Zeitraum von 2011 bis 2015:

These 1: Nicht Büdelsdorf ist die „junge Stadt“, sondern Rendsburg.

Die Altersstruktur der Bevölkerung unterscheidet sich in Rendsburg und Büdelsdorf teilweise deutlich. Rendsburg zeigt sich hierbei als die „jüngere“ Stadt. Der Anteil der Altersgruppe unter 30 Jahren ist jeweils höher als in Büdelsdorf, während umgekehrt beiderseits der Hollerstraße der Anteil der über 50-Jährigen höher ist. Dies gilt insbesondere für die Gruppe der über 65-Jährigen.

These 2: Rendsburg hat Magnetwirkung bei allen Altersgruppen – nur bei jungen Erwachsenen nicht.

Rendsburg verzeichnet bei allen Altersgruppen Wanderungsgewinne – nur nicht bei der Gruppe der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren. Die größten zahlenmäßigen Anstiege zeigen sich bei den 30- bis 50-Jährigen sowie bei Kindern und Jugendlichen. „Die Stadt scheint daher aktuell besonders für Familien attraktiv zu sein“, heißt es in der Analyse.

These 3: Rendsburg verliert Einwohner an die umliegenden Gemeinden, vor allem Büdelsdorf profitiert.

Mehr als 600 Einwohner sind in Rendsburgs Speckgürtel abgewandert. Die vier Gemeinden, an die Rendsburg in diesem Zeitraum die meisten Bürger verloren hat, waren Büdelsdorf (308), Westerrönfeld (115), Fockbek (102) und Alt Duvenstedt (62). Zuwächse gab es nur aus Jevenstedt und Schacht-Audorf (jeweils 42), Nübbel (14) und Schülp bei Rendsburg (7).

These 4: Der Geschosswohnungsbau ist in Rendsburg fast vollständig zum Erliegen gekommen.

In Rendsburg sind lediglich sechs Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen neu entstanden. Büdelsdorf kommt auf 110 Neubauten dieser Art und Größe – im Schnitt wurden 38 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt (18 Wohnungen pro Jahr in Rendsburg).

These 5: Das künftige Wohngebiet Neuwerk-West reicht nicht aus, um die Nachfrage zu befriedigen.

Hauptziel der Analyse war zu prüfen, ob sich Rendsburg neben der ehemaligen Eiderkaserne noch weitere Baugebiete leisten kann. Gibt es die Nachfrage? Klare Antwort der Analysten: ja! Sie errechnen bis 2030 einen Bedarf von 1426 neuen Wohneinheiten allein in Rendsburg, davon mehr als 800 Geschosswohnungen und rund 600 Eigenheime.