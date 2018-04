be, Angler

von shz.de

08. April 2018, 15:28 Uhr

Die Mitglieder des „Angelsportvereins Petri Heil Rendsburg und Umgebung“ fühlen sich dem Umwelt- und Naturschutz verpflichtet. Das stellten sie bei ihrem Frühjahrs-Arbeitsdienst am Sonnabend unter Beweis.

20 Aktive sammelten Müll vom Ufer des Stadtsees und entlang der Untereider. Es kam Einiges zusammen, was am Rande der Gewässer nichts zu suchen hat. „Aus dem Stadtsee haben wir ein Fahrrad gefischt, und am Rand der Untereider haben wir im Schilf entsorgte Gartenstühle gefunden“, berichtete der zweite Vorsitzende Achim Heinrich. Zudem fanden die Mitglieder säckeweise achtlos weggeworfenen Müll. Sie lagerten ihre Funde vor dem Vereinsheim neben dem Schwimmzentrum. Heute wird der Umwelt- und Technikhof der Stadt Rendsburg den Unrat abholen.

„Umweltschutz gehört für uns Angler zu unserem Hobby dazu“, betonte Heinrich. Er wies darauf hin, dass die Angelvereine mit ihrem 33 000 Mitglieder umfassenden Landesverband die größte Naturschutzorganisation in Schleswig-Holstein darstellen.

Der „Angelverein Petri Heil“ und die Nachbarvereine in Nübbel und Schülp bei Rendsburg haben die Eider von Rendsburg bis Lohklint auf 13 Kilometern Länge von der Fischereigenossenschaft Mittelholstein gepachtet. Zudem angeln die Rendsburger an der Sorge an einem 29 Kilometer langen Abschnitt zwischen Alt Duvenstedt und der Sandschleuse bei Meggerholm. Für beide Gewässer werden Tages- und Gastkarten für Einheimische und Touristen herausgegeben.

Achim Heinrich freut sich über das steigende Interesse von Jugendlichen am Angelsport. Die Jugendgruppe sei auf 30 Aktive gewachsen. Insgesamt hat der Verein etwa 300 Mitglieder. „Aber wir sind wie viele Vereine gnadenlos überaltert.“ Auch werde es zunehmend schwieriger, Kandidaten für die Vorstandsposten zu finden.

Die Angler Wolfgang Altenburg, Klaus Bredenbeck und Thorben Mayhack waren mit einem Boot auf der Untereider unterwegs. Sie hämmerten wenige Meter vom Ufer entfernt „Platzschilder“ in den Fluss. Damit werden die Angelplätze markiert, die beim Hegefischen ausgelost werden.

„Die Brasse ist der häufigste Fisch, den wir in der Eider fangen“, erklärte Kassenwart Bernd Brüser. Aber auch Hechte, Barsche, Plötzen, Zander und Karpfen gehen den Anglern an den Haken.