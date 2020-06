Jugend-Basketball : BBC Rendsburg und TSV Kronshagen beenden Kooperation bei den Unter-16-Jährigen

Die Baltic Sea Lions sind Geschichte, der Rückzug aus der Jugend-Basketball-Bundesliga unvermeidlich.

Rendsburg | Ausgerechnet nach der erfolgreichsten Saison endet die Kooperation: Die U16-Basketballer des BBC Rendsburg und des TSV Kronshagen gehen nach vier Jahren wieder getrennte Wege – die 2016 gegründeten Baltic Sea Lions sind Geschichte.

Künftig werden die Rendsburger Korbjäger wieder als Junior Twisters antreten. „Es ist aber eine Trennung im Guten“, betont die BBC-Vorsitzende Antje Mevius. „Es macht wenig Sinn, die Kooperation fortzusetzen, weil wir die Hauptlast tragen. Die Kronshagener können sich nicht so einbringen, wie sie gerne möchten. Die haben schon länger versucht, das zu ändern, schaffen es aber nicht. Das fängt bei den Trainingsmöglichkeiten in Kiel an und hört bei der Manpower auf“, sagt Mevius zu den Gründen, betont aber im gleichen Atemzug, „dass das Verhältnis beider Clubs nach wie vor intakt ist. Kronshagen wird auch weiterhin seine besten Spieler nach Rendsburg schicken, damit sie sich bei uns weiter entwickeln können. Es ist eine andere Art der Zusammenarbeit als bisher.“

In der abgelaufenen Saison, die während der Playoff-Spiele wegen der Corona-Pandemie Mitte März vorzeitig abgebrochen wurde, trug die Kooperation beider Vereine sportliche Früchte. Nachdem man sich im ersten Jahr nicht für die U16-Bundesliga qualifizieren konnte und in den beiden drauffolgenden Spielzeiten jeweils gegen den Abstieg aus der höchsten nationalen Liga kämpfte, erreichten die Baltic Sea Lions nun erstmals die Hauptrunde – und das auch noch als Sieger der Vorrundengruppe 1.

In der Runde der besten 24 Teams Deutschlands hingen die Trauben allerdings (zu) hoch. In zehn Spielen gab es neun zum Teil sehr deutliche Niederlagen. Lediglich gegen die Rostock Seawolves Youngsters konnte einmal gewonnen werden (88:78). Auch den Rockets waren die Sea Lions in der 1. Runde der Playoffs klar unterlegen. In Gotha kassierten die Korbjäger aus Kiel und Rendsburg eine 53:99-Pleite. Die Serie „best of three“ konnte wegen der Corona-Krise zwar nicht beendet werden, die Chancen auf ein Weiterkommen tendierten allerdings gegen Null.

In der Nachbetrachtung haben die Mannschaftsverantwortlichen eine Vielzahl von Gründen für die Überlegenheit der Gegner in der Hauptrunde ausgemacht. Dazu zählen eine gute Grundausbildung, eine gute Athletik sowie Schnelligkeit, Wendigkeit und Reaktionsschnelligkeit. Alles eine Folge des höheren Trainingsaufwandes, vor allem in den Nachwuchsteams der Bundesligisten wie dem des SC Rasta Vechta.

Zudem waren die Spieler der anderen Teams auch körperlich überlegen und spielten schon länger Basketball. „Und innerhalb der Teams gab es nur geringe Leistungsunterschiede. Drei bis vier Spieler agierten fast immer auf einem hohen Niveau, der Rest des Teams stand dem kaum nach. Diese hohe Leistungsdichte fehlte uns“, sagt Ove Krüger, Teambetreuer der Sea Lions. „Vereinzelt konnten wir mithalten, aber eben nicht in der Gesamtheit des Teams“, meint auch Trainer Henning Ruge. Ein weiterer Vorteil vieler Vereine ist das Einzugsgebiet. „Da sind die Hamburgs Towers, Phönix Hagen und die Metropol Youngsters mit ihrer Lage einfach besser dran. In den Ballungsgebieten gibt es viele Spieler. Wir müssen das nehmen, was wir in der Region kriegen können“, klagt Ruge.

Zwar haben die Sea Lions ihr Ziel „Klassenerhalt“ souverän mit dem Gruppensieg in der Vorrunde erreicht und den Junior Twisters damit das Startrecht für die kommende Saison in der JBBL gesichert, doch die Rendsburger verzichten auf eine Teilnahme an der Eliteliga. „Das hat rein sportliche Gründe“, sagt Antje Mevius. „Mit Anton Krüger, Laurenz Wulf und Finn Lohse haben uns die drei größten und besten Spieler in Richtung Hamburg Towers verlassen. Das ist ein gehöriger Schlag ins Kontor. Wir hätten das vielleicht irgendwie wuppen können, doch wir haben uns entschieden, den Druck von den Jungs zu nehmen und das Team zurückzuziehen. Wir konzentrieren uns jetzt schon auf die Saison 2021/22.“

Neu-Coach Felix Thießen, bisher Co-Trainer bei den Rendsburg Twisters in der 1. Regionalliga, soll in Ruhe eine schlagkräftige Truppe formen, die dann an den Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen will. Als Junior Twisters.