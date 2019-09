Basketball : BBC Rendsburg Suns vor hoher Hürde im DBBL-Pokal

In der 1. Runde des DBBL-Pokals empfangen die Frauen des BBC Rendsburg den Zweitligisten Alba Berlin.

19. September 2019

Rendsburg | Als Landespokalsieger haben sich die Basketballerinnen des BBC Rendsburg für den DBBL-Pokal qualifiziert – und dort stehen die Suns mit dem Heimspiel gegen den Zweitligisten Alba Berlin am Sonnabend (15 Uhr, Herderhalle) vor einer hohen Hürde. In den vergangenen beiden Jahren erreichte der Zweit-Regionalligist jeweils das Achtelfinale. Dieses Mal droht das Aus schon in der ersten Runde, an der 32 Teams teilnehmen. „Der Gegner dürfte uns deutlich überlegen sein“, gibt sich Rendsburgs Co-Trainerin Antje Mevius keinen Illusionen hin.

Die physisch starken Berlinerinnen verteidigen sehr intensiv und spielen sehr schnell. Zudem sind die Suns sind nicht mehr mit dem Team aus der vergangenen erfolgreichen Saison zu vergleichen. Jugendnationalspielerin Elisa Mevius ist mittlerweile zum Zweitligisten Bender Baskets Grünberg gewechselt – übrigens der nächste Gegner, sollten die Suns das Achtelfinale erreichen. Center Thalia Kretschmar bestreitet eines ihrer letzten Spiele für die Suns. Sie zieht es studienbedingt nach Göttingen. Zu gern würde das Team Kretschmar mit einem Sieg verabschieden.

Cristo Cabrera, Berlins spanischer Trainer, bereitet sein Team seit sieben Wochen auf die neue Saison vor. „Aber wir trainieren erst seit den letzten beiden Wochen mit dem ganzen Kader. Über Rendsburg haben wir wenig Informationen. Sie spielen in der Regionalliga und haben einen neuen amerikanischen Head-Coach (Kyle Parker, d. Red.). Wir erwarten ein intensives Spiel, zumal Rendsburg in eigener Halle spielt. Wir freuen uns auf diesen Wettbewerb.“ Der Eintritt zum Spiel ist frei.