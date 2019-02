Neue Fockbeker Tangente : Baustart mit Hindernissen

Vandalismus und ein Sondermüll-Fund begleiten die Arbeiten an der Ortskernumgehung II.

von Frank Höfer

03. Februar 2019, 17:14 Uhr

Fockbek | Die Bauarbeiten für die zweite Fockbeker Ortskernumgehung haben begonnen. Seit Mitte Januar rollen die Bagger und Baufahrzeuge am südwestlichen Rand der Gemeinde. Bereits jetzt zeichnet sich der spätere Verlauf der 1,6 Kilometer langen Trasse ab. Sie wird die Hohner und Elsdorfer Straße in einem 90-Grad-Bogen miteinander verbinden.

Während die Erdarbeiten am Freitag ohne Einschränkungen fortgesetzt wurden, sorgen zwei Vorkommnisse für Arbeit in den Behörden und für Diskussionsstoff im Ort. Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus auf der Baustelle. Einige Fahrzeuge der mit dem Straßenbau beauftragten Firma wurden beschädigt oder mit Farbe beschmiert. Im Zeitraum von 25. bis 27. Januar ließen Unbekannte Motoröl ab, zertrümmerten Scheiben, hinterließen Graffiti und entwendeten Werkzeug. Diese Details teilte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage mit. Den Beamten liegt eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls vor.

Auch die Erdarbeiten waren mit einem Hindernis gespickt: Beim Ausheben des Erdreichs etwa auf halber Strecke zwischen der Hohner und Elsdorfer Straße stießen die Arbeiter auf Hinterlassenschaften aus dem vergangenen Jahrhundert. Wie Bürgermeister Holger Diehr auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich um Bauschutt, der vermutlich aus den 50er- bis 70er-Jahren stammt. Über das Kataster des Kreises habe man zwar gewusst, dass im Bereich der Ortskernumgehung Altlasten zu erwarten waren, so Diehr, „aber nicht in welchem Umfang“. Jetzt weiß man es auf den Zentimeter genau: Die mit Plastik und Eternit versetzten Trümmer verteilen sich nach Diehrs Angaben auf einer Fläche von 80 mal zehn Metern. Sie reichen bis in eine Tiefe von 1,80 Metern. „Wir bringen das auf eine Deponie, wir entsorgen das komplett“, kündigte der Bürgermeister an. Über die Kosten könne er zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen, sie seien in dem Projekt jedoch enthalten. Einen Baustopp, wie im Ort kolportiert wurde, habe es wegen des Bauschutt-Fundes nicht gegeben, stellte Diehr klar. Nur strenger Frost habe zu einer kurzen Unterbrechung der Arbeiten geführt.

Die offizielle Einweihung der Baustelle ist für Mitte Februar geplant. Zum symbolischen Spatenstich wird ein ranghoher Vertreter aus dem Verkehrsministerium erwartet. Das Land übernimmt das Gros der Gesamtkosten von voraussichtlich mehr als fünf Millionen Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Vandalismus an die Polizei Fockbek, Tel. 04331/33 226 60.

