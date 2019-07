Polizei sucht Zeugen.

von Johanna Suhr

05. Juli 2019, 09:07 Uhr

Friedrichsholm | Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag eine Anhängerladung Bauschutt am Ende eines Feldwegs an der B202 kurz vor Friedrichsholm abgeladen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

