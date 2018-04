Nach Vorwurf durch Anwohner : Bauprojekt in Fockbek: Baumfrevel-Vorwurf vom Tisch

In Fockbek entstehen barrierefreie Mehrfamilienhäuser. Das Bauvorhaben wurde durch ein Ermittlungsverfahren um über drei Monate verzögert.

von Dirk Jennert

26. April 2018, 11:55 Uhr

Fockbek | Für 7,5 Millionen Euro entstehen derzeit an der Großen Reihe in Fockbek vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 44 Wohnungen. Zwei Gebäude werden Ende des Jahres fertig sein, die anderen im Sommer 2019. Eigentlich sollte alles mindestens drei Monate schneller gehen. Verzögert wurde das Projekt des Rendsburger Unternehmens BCS durch ein Ermittlungsverfahren. Ein Anwohner hatte den Vorwurf erhoben, dass 18 Bäume auf dem Grundstück zu Unrecht gefällt worden sind. Die zuständige Kreisverwaltung ermittelte wegen Baumfrevels. Ergebnis: Die Vorwürfe waren unbegründet. Gemeinde und Firma haben rechtmäßig gehandelt.

Nach Ansicht von Bürgermeister Holger Diehr hat das Ermittlungsverfahren ein schlechtes Licht auf die Gemeinde geworfen. Deswegen ist er besonders froh über die Feststellung, „dass es hier einen Baumfrevel nie gegeben hat.“ Diehr lobt die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Bauträger und Baufirma. Jetzt könnten sich alle Beteiligten darauf konzentrieren, die Pläne zügig umzusetzen. Denn die Nachfrage nach den Wohnungen ist groß. Laut BCS-Mitarbeiterin Cordula Feigenspan liegt für etwa jede zweite Wohnung eine Reservierung vor.

Die vier Mehrfamilienhäuser werden barrierefrei sein. Jedes Haus erhält einen Aufzug. Schwellen gibt es nicht. Die einzelnen Eigentumswohnungen sind zwischen 57 und 133 Quadratmeter groß. Im Erdgeschoss verfügt jedes Domizil über eine Terrasse, im ersten Stockwerk sind Balkone vorgesehen. Die Wohnungen im Staffelgeschoss haben eine bis zu 40 Quadratmeter große Dachterrasse. Die Preisliste beginnt bei 145.000 Euro und endet bei 390.000 Euro.

Bürgermeister Diehr geht davon aus, dass das Bauprojekt dazu beiträgt, die Einwohnerzahl zu steigern. Denn nicht nur Fockbeker haben Interesse an den modernen Wohnungen. Anfragen liegen ebenso aus Nachbargemeinden wie beispielsweise Rendsburg vor. Dabei hat sich herausgestellt, dass es vor allem ältere Menschen sind, die ihr Häuschen mit Garten gegen eine Eigentumswohnung an der Großen Reihe eintauschen wollen. Nach Meinung von Cordula Feigenspan ist die Lage ideal: Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Bushaltestelle – alles finde man im Umfeld. In Fockbek leben derzeit 6400 Menschen. Bürgermeister Diehr peilt mittelfristig die 7000-Einwohner-Marke an.