Feuer nahe Rendsburg : Bauernhof in Emkendorf brennt

1 von 1 Foto: Malte Kühl

von Sven Raschke

erstellt am 10.Okt.2017 | 14:58 Uhr

Emkendorf | Ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Emkendorf hält seit 14.20 Uhr die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Gegen 13.15 Uhr wurden Flammen gemeldet, die aus dem Dach des Stallgebäudes schlugen. Menschen waren nicht in Gefahr, Tiere konnten aus dem gefährdeten Bereich in Sicherheit gebracht werden. Die Emkendorfer Straße ist für den Feuerwehreinsatz gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Zur Brandursache, zur Schadenshöhe und der Anzahl der eingesetzten Kräfte konnte die Feuerwehr bisher noch keine Angaben machen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?