Protest : Bauern haben Angst vor sinkendem Milchpreis

von Lars Friedrich

erstellt am 07.Sep.2017 | 11:19 Uhr

Milchpulver und Geldscheine ließen die Landwirte gestern im Nienborsteler Ortsteil Barlohe mittels eines großen Gebläses durch die Luft wirbeln. Außerdem hatten die Bauern mit Silofolie einen symbolisch gemeinten Milchpulverberg errichtet. Aktionen, die der „Bundesverband Deutscher Milchviehhalter“ (BDM) in ähnlicher Form derzeit in ganz Deutschland veranstaltet, um auf das aus seiner Sicht verfehlte Milchkrisenmanagement der Bundesregierung und der EU aufmerksam zu machen.

„360 000 t“ hatten die Landwirte auf ihren Silofolien-Milchpulverberg geschrieben. An den rund 360000 Tonnen Milchpulver, welche im Zuge der Milchkrise 2015/16 von der EU zwecks Milchpreisregulierung vom Markt genommen und eingelagert wurden, entzündet sich die aktuelle Kritik der im BDM organisierten Bauern. „Das grundsätzliche Problem ist ja, dass es zu viel Milch auf dem Markt gibt“, stellte Ursula Trede fest. „Um den Milchpreis zu stabilisieren, hat die EU von Herbst 2015 bis Sommer 2016 diese riesigen Mengen Milchpulver eingelagert“, erklärte Rolf Trede. Dieser Milchpulverberg habe bei seiner Produktion schon enorme Kosten verursacht, kritisierte der Barloher. Wenn die 360 000 Tonnen Milchpulver aus Haltbarkeitsdauergründen nun wieder auf den Markt gebracht würden, hätte das voraussichtlich katastrophale Folgen für den Milchpreis, sagte Trede. Der BDM fordert deshalb einen „marktunschädlichen“ Abbau des Milchpulverbergs. „Am besten wäre es, wenn man die Milch, die nicht gebraucht wird, gar nicht erst produziert“, betonte Karsten Hansen vom BDM-Bundesvorstand. Um das zu erreichen, sei eine „Unterstützung für diejenigen Landwirte, die ihre Milchmenge reduzieren“, ein probates Mittel, sagte Ursula Trede. Aktuell hat der Milchpreis ein für die Bauern akzeptables Niveau. „Wir sind nicht unzufrieden mit der derzeitigen Situation – sie soll sich nur nicht verschlechtern“, sagte Hansen.

An der Aktion in Barlohe nahmen Landwirte aus Nienborstel, Haale, Embühren, Rade/H., Bokel, Padenstedt, Wrist und Tolk teil. Den zweiten Teil ihrer Protestaktion unter dem Motto „Marktverantwortung statt Pulver-Irrsinn!“ wollen die BDM-Bauern am Freitagmorgen auf dem Norla-Gelände veranstalten.