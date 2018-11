Basar mit Handarbeiten

von Helma Piper

27. November 2018, 16:04 Uhr

Der DRK-Handarbeitskreis vom DRK-Ortsverein Kropp veranstaltet am Sonnabend, 1. Dezember, von 9 bis 16 Uhr, einen Adventsbasar im Gemeindezentrum, Hauptstraße 3 in Kropp. Bei ihren 14-tägigen Treffen in gemütlicher Runde haben die Mitglieder des DRK-Handarbeitskreises viele Handarbeiten hergestellt, die zum Kauf angeboten werden. Der Reinerlös wird für einen wohltätigen Zweck gespendet. Mit dieser Veranstaltung verabschiedet sich Erika Lazarus nach 20 Jahren aus der Leitung des Handarbeitskreises. Ihre Nachfolgerin, Renate Schiller, freut sich auf ihre neue Aufgabe. Sie ist auf dem Adventsbasar zum ersten Mal dabei.