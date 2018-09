Fussball : Bargstedt gehen die Spieler aus

Der TuS Bargstedt geht mit großen Personalsorgen in das Spiel in der Fußball-Verbandsliga West gegen den PSV Neumünster II.

von shz.de

20. September 2018, 15:55 Uhr

Wie hat der TuS Rotenhof die 1:7-Niederlage in der Vorwoche beim MTV Tellingstedt verdaut? Das wird sich am Sonnabend im Heimspiel der Fußball-Verbandsliga Nord gegen den SV Dörpum zeigen. In der West-Staffel will der TuS Nortorf seine Serie von zuletzt drei Siegen am Stück gegen die SG Geest 05 ausbauen. Der SV Grün-Weiß Todenbüttel peilt daheim gegen den FFC Nordlichter Norderstedt ebenfalls einen „Dreier“ an. Der TuS Bargstedt hofft auf eigenem Platz gegen den PSV Neumünster II auf etwas Zählbares.

Staffel Nord

TuS Rotenhof – SV Dörpum (Sbd., 16 Uhr)

Die 1:7-Klatsche in Tellingstedt am vergangenen Spieltag hat laut TuS-Coach „Hermi“ Lausen beim Aufsteiger keine großen Spuren hinterlassen. „Auch wir dürfen mal so hoch verlieren, der Gegner war einfach besser. Das muss man dann auch mal so anerkennen. Entscheidend ist, welche Reaktion wir jetzt gegen Dörpum zeigen.“ Deshalb wurde die Intensität unter der Woche im Training noch einmal erhöht. Lausen: „Auch wenn es wissenschaftlich nicht bewiesen ist, denke ich, dass Fleiß über kurz oder lang belohnt wird.“ Inhaltlich lag der Fokus in den Übungseinheiten auf einem sicheren Passspiel und einem geduldigen Spielaufbau. „Dörpum ist sehr konterstark. Wir dürfen nicht mit Mann und Maus nach vorne rennen und sofort den Abschluss suchen.“ Bei den Gastgebern kehrt am Sonnabend Timo Bienwald zwischen die Pfosten zurück. Hinter den Einsätzen von Leon Rathmann, Sören Schulz und Finn Rathmann steht ein Fragezeichen. Daniel Kohlmorgen (Urlaub) fehlt.

Staffel West

TuS Nortorf – SG Geest 05 (Sbd., 15 Uhr)

„Wir freuen uns auf ein gutes Verbandsligaduell mit zwei offensivstarken Teams“, sagt Nortorfs Trainer Fabian Doege. Zuletzt feierten beide Mannschaften drei Siege am Stück (Geest: 13:3 Tore; Nortorf: 11:3). „Ich kenne den Gegner nicht, habe mir aber sagen lassen, dass er gut kontern kann“, so Doege, der auf Jannes Schwartz, Kerrin-Niklas Bracker und Andre Storm verzichten muss. Der Einsatz von Sebastian Fuhrmann ist noch fraglich, konnte der 28-Jährige wegen Klausurvorbereitungen nicht trainieren. Beim Landesliga-Absteiger aus Dithmarschen sticht Andre Köller heraus, der elf von 25 SG-Toren erzielt hat und die Torjägerliste in der Liga anführt. Hoffnungen auf einen positiven Spielausgang speisen die zu Hause noch unbesiegten Mittelholsteiner aus der Auswärtsbilanz des Tabellenvierten, der lediglich sechs Punkte aus vier Partien ergatterte.

GW Todenbüttel – Nordlichter Norderstedt (Sbd., 16 Uhr)

Nach dem etwas überraschenden Punktgewinn beim Tabellenführer Kisdorf will der freche Aufsteiger gegen das Team aus dem Hamburger Norden nachlegen und den Punktgewinn möglichst vergolden. „Wenn wir an die Leistung aus dem Kisdorf-Spiel anknüpfen, ist auf jeden Fall etwas drin. Wir haben ein Heimspiel, stehen vor Norderstedt in der Tabelle, alles andere wäre Tiefstapelei. Das haben wir gar nicht nötig“, strahlt Claas Wetzel, der Coach Thomas Gosch vertritt, Optimismus aus. Der Aufsteiger hat seine Kampfkraft wiedergefunden. Eine gute Quote im Zweikampf und das folgende Umschaltspiel mit den schnellen Bennit Struve und Mohamed Al Hari sind elementar wichtig für die Grün-Weißen. Norderstedt ist für den Gastgeber ein unbeschriebenes Blatt. Wetzel: „Wir spielen unser Spiel und gucken nicht auf den Gegner. Das hat bisher gut funktioniert und wird auch weiter unser Ziel sein.“





TuS Bargstedt – PSV Neumünster II (So., 15 Uhr)

Beim Team von Trainer Hjalmar Krabbe schrillen so langsam die Alarmglocken, befindet man sich doch nach acht Spielen und nur neun Punkten im unteren Tabellenmittelfeld. Das ist aber nicht Krabbes größte Sorge: „Mittlerweile wird es personell knapp. Wir hoffen, dass zumindest Luca Schwark, Lars-Uwe Schrum und Mattes Sievers am Sonntag zurückkehren.“ Mit Florian Engbrecht und Stefan Roher fehlen zwei Akteure noch länger, vergangenes Wochenende gesellten sich Malte Pietzner und Marvin Schön hinzu. Der Gegner mit den Altstars Marinko Ruzic und Chris Zielinski ist so etwas wie die Wundertüte der Liga. „Fußballerisch ist das Team ganz stark, wir müssen es aber über die Laufleistung bringen, da müssten wir normalerweise im Vorteil sein“, spielt Krabbe auf das stattliche Durchschnittsalter des Teams der „Polizisten“ an, sind doch einige Akteure jenseits der 40.